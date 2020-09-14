Нарушений на дополнительных муниципальных выборах в Москве не выявили – Реут

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Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут заявил, что нарушений на дополнительных выборах муниципальных депутатов в столице выявлено не было. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Результаты все установлены, нарушений закона при проведении голосования и установлении итогов не выявлено", – заявил эксперт.

В период с 11 по 13 сентября в Москве состоялись дополнительные выборы муниципальных депутатов районов Марьино и Бабушкинского. В первые два из указанных дней в столице проходило дистанционное голосование.

Согласно итогам голосования, кандидаты от "Единой России" Галина Андреева и Антон Архицкий избраны в Совет депутатов муниципального округа Марьино, а кандидаты от той же партии Лидия Киселева и Илья Лифанцев – в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского.

Итоговая явка на дополнительных выборах в Москве составила 22,6 процента.

