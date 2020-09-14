Политолог назвал явку на выборы в Москве проявлением доверия к избирательной системе

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Итоговая явка на дополнительные выборы муниципальных депутатов в столичных районах Бабушкинском и Марьино продемонстрировала доверие граждан к избирательной системе. Об этом заявил политолог Александр Асафов, передает Агентство "Москва".
"Избирательная кампания в двух районах Москвы была достаточно интересной, достаточно жаркой. Что касается общей явки по районам, то она значительно превышает показатели 2017 года, когда были большие выборы. <...> Это означает, что жители стали больше доверять избирательной системе", – заявил эксперт.
По словам Асафова, уровень доверия повысился еще и на фоне голосования по поправкам в Конституцию. Специалист заявил, что избиратели осознали важность участия в жизни общества.
Политолог отдельно обратил внимание на явку на дистанционное электронное голосование. В таком формате избирательным правом воспользовались более 94% горожан из числа тех, кто заранее зарегистрировался.
"Беспрецедентную явку показало дистанционное электронное голосование, которое было применено в этих районах. Явка составила более 94%. Это вообще очень высокая цифра. Конечно, это показывает рост доверия, лояльности жителей, для них это удобно", – объяснил Александр Асафов.
Выборы непосредственно на участках прошли с соблюдением санитарных норм. Все члены избирательных комиссий были в масках, перчатках. Аналогичное требование применялось и к посетителям.
По словам Асафова, в ходе избирательной кампании ни одного зарегистрированного кандидата не сняли с участия в выборах. Политолог назвал примечательным тот факт, что проигравшие не стали оспаривать результаты голосования.
В период с 11 по 13 сентября в Москве состоялись дополнительные выборы муниципальных депутатов районов Марьино и Бабушкинского. В первые два из указанных дней в столице проходило дистанционное голосование.
Согласно итогам голосования, кандидаты от "Единой России" Галина Андреева и Антон Архицкий избраны в Совет депутатов муниципального округа Марьино, а кандидаты от той же партии Лидия Киселева и Илья Лифанцев – в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского.
Политологи оценили дополнительные муниципальные выборы в Москве
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