Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к взрывам на "Северных потоках". По данным журналиста, американский лидер Джо Байден решился на эту операцию после долгих дискуссий с командой по нацбезопасности. Рассказываем подробности и как на расследование отреагировали в России.



Рассекреченная операция

Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

В среду, 8 февраля, лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому взрывчатку на газопроводах "Северный поток" установили водолазы ВМС США.





Сеймур Херш американский журналист-расследователь В июне прошлого года водолазы ВМС, действуя под прикрытием <...> учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток".

Помощь в операции американцам оказала Норвегия, утверждает расследователь. По информации Херша, 26 сентября разведывательный самолет норвежских ВМС сбросил гидроакустический буй, который и активировал взрывные устройства. Отмечается, что президент США Джо Байден согласовал диверсию после секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Дискуссия по этому поводу длилась девять месяцев, уточнил журналист.

"Большую часть этого времени вопрос заключался не в том, осуществлять ли данную операцию, а в том, как сделать так, чтобы не осталось улик, способных указать на ответственных", – пишет Херш.

В своей публикации он ссылается на источник, знакомый с ситуацией. Вместе с тем в Белом доме опровергли информацию о причастности США к подрыву "Северных потоков", назвав ее "совершенной ложью и полной фикцией". В МИД Норвегии также высказались по поводу расследования. "Эти обвинения – чушь", – подчеркнули в ведомстве, комментируя информацию о норвежском следе в инциденте.





В ночь на 26 сентября в результате взрывов были повреждены обе нитки "Северного потока" и одна – "Северного потока – 2" в Балтийском море. По факту ЧП в России завели уголовное дело об акте международного терроризма. Владимир Путин также назвал произошедшее терактом. Вместе с тем шведская служба безопасности подтвердила , что случившееся является диверсией.

Основа для международного расследования

В России отреагировали на расследование Сеймура Херша по "Северным потокам". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что публикация не получила широкого распространения на Западе.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ К сожалению, статья широкого распространения не получила в западных СМИ, что не может не вызывать нашего удивления.

Официальный представитель Кремля добавил, что американская сторона после публикации расследования не обращались к РФ. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Джо Байден вписывает себя в историю как террорист.

"Если Трумэн (Гарри Трумэн, 33-й президент США. – Прим. ред.) стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов", – написал он у себя в телеграм-канале.





Вячеслав Володин председатель Госдумы РФ Опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена и его подельников к ответственности, а также выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта.

Володин также предложил подготовить обращение профильного комитета нижней платы парламента к Организации Объединенных Наций. По его словам, пусть ООН займется вопросом, "как привлечь к трибуналу и судить" Байдена.

