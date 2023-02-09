"Байдена – к трибуналу": как в РФ отреагировали на расследование о "Северных потоках"

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к взрывам на "Северных потоках". По данным журналиста, американский лидер Джо Байден решился на эту операцию после долгих дискуссий с командой по нацбезопасности. Рассказываем подробности и как на расследование отреагировали в России.
Рассекреченная операция
В среду, 8 февраля, лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому взрывчатку на газопроводах "Северный поток" установили водолазы ВМС США.
Помощь в операции американцам оказала Норвегия, утверждает расследователь. По информации Херша, 26 сентября разведывательный самолет норвежских ВМС сбросил гидроакустический буй, который и активировал взрывные устройства. Отмечается, что президент США Джо Байден согласовал диверсию после секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Дискуссия по этому поводу длилась девять месяцев, уточнил журналист.
"Большую часть этого времени вопрос заключался не в том, осуществлять ли данную операцию, а в том, как сделать так, чтобы не осталось улик, способных указать на ответственных", – пишет Херш.
В своей публикации он ссылается на источник, знакомый с ситуацией. Вместе с тем в Белом доме опровергли информацию о причастности США к подрыву "Северных потоков", назвав ее "совершенной ложью и полной фикцией". В МИД Норвегии также высказались по поводу расследования. "Эти обвинения – чушь", – подчеркнули в ведомстве, комментируя информацию о норвежском следе в инциденте.
Основа для международного расследования
В России отреагировали на расследование Сеймура Херша по "Северным потокам". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что публикация не получила широкого распространения на Западе.
Официальный представитель Кремля добавил, что американская сторона после публикации расследования не обращались к РФ. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Джо Байден вписывает себя в историю как террорист.
"Если Трумэн (Гарри Трумэн, 33-й президент США. – Прим. ред.) стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов", – написал он у себя в телеграм-канале.
Володин также предложил подготовить обращение профильного комитета нижней платы парламента к Организации Объединенных Наций. По его словам, пусть ООН займется вопросом, "как привлечь к трибуналу и судить" Байдена.