ГД подготовит обращение в ООН после расследования о "Северных потоках"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума подготовит обращение в ООН после расследования американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о "Северных потоках". Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Давайте возьмем... и подготовим обращение профильного комитета, пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру", – передает РИА Новости слова Володина, которые он произнес в ходе заседания.

Спикер ГД заявил, что ООН необходимо дать правильную оценку действиям властей Соединенных Штатов. Кроме того, нужно настаивать на этом.

Политик добавил, что в ООН должен быть поднят вопрос об ответственности за развязку войны в Афганистане, Сирии, Ливии и Ираке.

Ранее американский журналист Херш заявил, что водолазы США, прикрываясь учениями НАТО, установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Херш рассказал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден решил взорвать "Северные потоки" после проведения долгосрочных секретных обсуждений. Причем главной темой обсуждения был вопрос совершения диверсии без оставления улик.

На "Северных потоках" были обнаружены три утечки 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.



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