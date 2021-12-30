Какие изменения ждут россиян с 1 января 2022 года

С 1 января в России вступят в силу несколько важных нововведений. Они касаются в том числе размера социальных выплат, мер для снижения закредитованности граждан, появления нового налогового вычета и требований к IT-гигантам, которые работают на территории нашей страны. Рассказываем, какие еще нововведения начнут действовать с января 2022 года.

Выплаты на ребенка до 3 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 января возрастет число семей, которые смогут претендовать на ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до 3 лет. Ее можно получить в случае, когда среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Однако если до 1 января показатель оценивали по состоянию на II квартал предыдущего года, то теперь в расчет начнут брать показатель на год обращения за материальной помощью.

В Госдуме напомнили, что размер пособия тоже увеличится. Его рассчитают по прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Рост материнского капитала

По новым нормам размер маткапитала будет индексироваться по фактической инфляции. До 1 января 2022 года в расчет брали прогнозируемую инфляцию. Кроме того, размер материнского капитала будут пересматривать ежегодно 1 февраля.

Напомним, что на сегодняшний день размер маткапитала на первого ребенка равен 483,8 тысячи рублей, на второго – 639,4 тысячи рублей.

Увеличение МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 13 890 рублей. Соответствующий закон в начале декабря подписал Владимир Путин.

До вступления закона в силу МРОТ был равен 12 792 рублям. Таким образом, рост составил 8,6%.

Оформление пенсии по инвалидности

После того как новый закон вступит в силу, пенсии по инвалидности и социальные выплаты назначат в беззаявительном порядке. Сотрудники органов служб занятости самостоятельно внесут предложения по досрочным выплатам предпенсионерам, которые лишились работы и не могут найти новую. Также не понадобится писать заявление и на социальные доплаты к пенсии.

Лимит на кредиты

С 1 января в России вступят в силу меры для снижения закредитованности населения. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это защитит граждан от попадания в "долговую ловушку".





Вячеслав Володин председатель Госдумы Речь идет об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость.

Виды займов и кредитов, на которые распространится нововведение, и порядок ограничения их выдачи будет определять совет директоров Банка России.

Информирование о льготах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 1 января у россиян появится возможность получать информацию о положенных им мерах поддержки при личном посещении органов власти или местного самоуправления, а также специализированных организаций и МФЦ. До этого узнать о льготах, которые распространяются на гражданина, можно было на портале госуслуг или по телефону через единый call-центр по бесплатному номеру.

Вычет на спорт

В России с 1 января 2022 года появится новый вид налогового вычета – на занятия спортом. Благодаря этому механизму россияне смогут вернуть часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Более того, вычет можно получить не только на себя, но и на своих детей.

Оформить его можно в отделении налоговой инспекции или у своего работодателя. Для этого нужно предоставить копию договора и кассовый чек, подтверждающий расходы. Однако заниматься спортом нужно в организациях или у индивидуальных предпринимателей, которые включены в соответствующий список министерства спорта. Он сформирован на основе предоставленных регионами данных.

Максимальная сумма, с которой можно будет получить вычет, равна 120 тысячам рублей. От них можно вернуть 13% – то есть до 15,6 тысячи рублей. Заявить вычет налогоплательщики смогут по расходам 2022 года.

Представительства IT-гигантов

По новому закону иностранные интернет-корпорации, чья суточная аудитория составляет более полумиллиона пользователей, обязаны открыть филиал, представительство или юрлицо на территории нашей страны. Они станут основным каналом взаимодействия с российскими ведомствами.

Еще одним требованием для IT-гигантов станет регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзора и размещение на своем ресурсе электронной формы для обращений жителей страны и организаций. Если компания не выполняет требования, закон предусматривает меры воздействия. В частности, исключение сайта из интернет-поисковиков, запрет рекламы на российскую аудиторию, а в качестве крайней меры – частичную или полную блокировку.

Право на отказ от биометрии

Новый закон защитит права граждан, которые не хотят проходить биометрию. Нежелание использовать подобные данные для подтверждения личности не может быть основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Работа цирков и зоопарков

С 1 января зоопарки, цирки, океанариумы, дельфинарии и другие учреждения с животными будут работать по новым правилам. Под запрет подпадет деятельность мест без лицензии, в которых не созданы условия для комфортного содержания зверей. Большинство крупных зоопарков и цирков смогли оформить все нужные документы. С проблемой при получении лицензии столкнулись небольшие зверинцы, контактные зоопарки и передвижные цирки. Их владельцы утверждают, что не успели подготовиться к процедуре, а это в свою очередь ставит под угрозу жизни тысяч подопечных животных.