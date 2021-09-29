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Какие торговые центры в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Поднять маски. Какие ТЦ в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер
общество город

По всей России растет заболеваемость коронавирусом, и Москва не является исключением. За минувшие сутки в столице выявили более 3 тысяч заболевших. Однако некоторые москвичи будто не замечают угрозы и не соблюдают мер безопасности: маски носят на подбородках, если вообще надевают. На фоне нарушений эпидемиологического режима в Москве целому ряду торговых комплексов грозит закрытие. Рассказываем, кто уже получил предупреждение.

Штраф или закрытие

Московские власти усиливают контроль за ношением масок в магазинах и кафе, заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно.
Алексей Немерюк
глава департамента торговли и услуг Москвы

В частности, санкции грозят торговому центру "Метрополис", заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский. В ходе рейда 26 сентября инспекторы выявили здесь нарушения – многие посетители не носили средств защиты. Помимо этого, в некоторых магазинах на кассах обслуживали покупателей с приспущенными масками на подбородке или вообще без них, добавил Поплавский.

Угроза нависла также над торговыми центрами "Атриум" и "Гагаринский". В обоих ТЦ инспекторы ОАТИ выявили те же нарушения, что и в "Метрополисе".

Всем трем торговым центрам грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей. В случае если из-за халатных действий пострадают люди, их могут оштрафовать уже на суммы до миллиона рублей. Альтернативой также является приостановка работы на 90 суток.

Ранее руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов сообщил, что в общественном транспорте Москвы был усилен контроль за соблюдением масочного режима. Он пояснил, что такие меры приняли для сохранения высокого уровня безопасности горожан. Отмечается, что для этого задействован весь штат контролеров ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудников службы безопасности метрополитена. Кроме того, штрафы за проезд без масок в общественном транспорте столицы будут выписывать электронно.

Не время расслабляться

В столице за последние сутки выявили 3 004 новых случая коронавируса. Комментируя рост заболеваемости, врач Юлия Маршинцева заявила Москве 24, что горожане рано расслабились, перестав тщательно соблюдать меры безопасности.

Ношение маски в торговых центрах, где скопление людей, обязательно. Если и покупатель, и продавец, находясь на небольшом расстоянии, носят средства защиты, то риски заражения снижаются на 90%. Если носит кто-то один из них, то только на 10%.
Юлия Маршинцева
врач

Врач рекомендовала не стесняться и просить ближайших соседей по очереди надеть маску, если они этого не сделали. Помимо того, специалист напомнила о необходимости тщательно мыть или дезинфицировать руки. В торговых центрах для этого зачастую установлены специальные санитайзеры, напомнила она.

Также следует соблюдать безопасное расстояние, чтобы снизить риски заражения, указала эксперт. Учитывая похолодание в столице и приход осени, врач рекомендовала добавить в рацион 1 000 миллиграммов витамина C и 2 000 миллиграммов витамина D в виде растворимых таблеток. Она отметила, что витамины помогут укрепить иммунитет, который важен в борьбе не только с коронавирусом, но и с обычным гриппом.

"Прививка от коронавируса – она на время, пока есть антитела и клеточный иммунитет. Риски заболеть после прививки остаются, и это надо понимать и не расслабляться как минимум до тех пор, пока в обществе мы не достигнем коллективного иммунитета", – сказала Маршинцева.

При это она напомнила, что, будучи привитым, даже если человек заразится коронавирусом, течение болезни пройдет легче.

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