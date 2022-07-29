Что изменится в жизни россиян в августе 2022 года

В последнем месяце лета в России начнут действовать несколько важных нововведений. В частности, они коснутся социальной сферы, предпринимательства и банковского обслуживания. Подробнее – в материале Москвы 24.

Увеличение пенсий и зарплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 августа российским работающим и неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии. Надбавку будут начислять автоматически, поэтому никакие заявления подавать не нужно. Изменения коснутся тех, кто получает социальную и государственную пенсию. По оценкам экспертов, это более семи миллионов человек.

Работающим россиянам, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, станут начислять на 314,07 рубля больше. Также надбавка полагается инвалидам первой группы и россиянам от 80 лет и старше, которые получают страховую пенсию. Во втором случае выплата повысится сразу на 7 220 рублей. Кроме того, пенсию проиндексируют военным.

Также с 1 августа внеочередная прибавка ждет железнодорожников: зарплаты сотрудников компании РЖД увеличат на 5%. Это уже третья индексация с начала года. Зарплаты всем работникам увеличат одновременно (на сегодняшний день в компании заняты более 700 тысяч человек).

Стоимость уведомлений

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сбер впервые за 20 лет повысит с 1 августа стоимость уведомлений об операциях. Теперь за то, чтобы их получать, придется заплатить на 10 рублей больше. Таким образом, цена услуги составит 40 или 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты. Рост тарифов в банке объяснили увеличением числа переводов, а также количеством и видом отправляемых сообщений.

Цена уведомлений с первого дня августа поменяется и у ВТБ – с 59 до 79 рублей. При этом в банке заверили, что изменение коснется всего около 5% клиентов.

Возможности для самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 августа самозанятые смогут вставать на налоговый учет с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Раньше это можно было сделать только через приложение "Мой налог" и сайт Федеральной налоговой службы. Такое право также появится у граждан из стран Евразийского экономического союза и жителей ДНР и ЛНР.

Реабилитация зависимых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кроме того, 1 августа в России разрешат лечить наркозависимых граждан с помощью телемедицины. Изменения прописаны в приказе Минздрава РФ. Кроме того, наркологическое расстройство теперь необходимо установить за 72 часа с того момента, как пациента привезли на лечение. Раньше этот срок составлял 3–7 суток.

Жители Украины и Донбасса в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Граждане Украины, ДНР и ЛНР получили право остаться на территории России после 17 августа, даже если у них нет документов на проживание и трудовую деятельность в РФ. Ранее сообщалось, что их могут обязать покинуть страну.

В МВД пояснили, что граждан без этих документов не станут привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания и работы. Не ждет их и высылка и ограничение на въезд в Россию.

Министерство порекомендовало украинцам и жителям Донбасса обратиться в территориальные органы МВД. Там можно продлить срок временного пребывания в РФ, получить статус беженца или временное убежище, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Там же оформят разрешение на проживание в РФ и примут документы на российское гражданство.

Оборот оружия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 25 августа в России вступят в силу поправки в закон об оружии. В документе прописаны новые правила ремонта. Теперь чинить гражданское и служебное оружие можно и юридическим лицам, у которых есть на это лицензия (раньше ремонт мог проводить только производитель). Чтобы отнести оружие в мастерскую, понадобится направление, которые выдает Росгвардия.

Кроме того, поправки ограничивают общее количество купленного охотничьего, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Владеть можно будет не более чем пятью стволами по каждому виду. К тому же один человек не сможет владеть больше чем 10 единицами оружия всех видов.

Паспорта в СИЗО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Также с 25 августа вступит в силу закон, который разрешит подозреваемым и обвиняемым в преступлениях получать и менять российский паспорт. Из-за того что раньше СИЗО не обязан был в этом помогать, арестанты, к примеру, не могли заключить брак или установить инвалидность.

Теперь, чтобы получить или поменять паспорт, будет достаточно обращения в администрацию учреждения. СИЗО в свою очередь перенаправит заявления в территориальный орган МВД. Когда паспорт будет готов, его приобщат к личному делу.