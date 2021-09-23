Вирусолог рассказал, как предотвратить новую волну коронавируса в РФ

В России начала расти заболеваемость коронавирусом, предупредили в Роспотребнадзоре. В том числе количество заразившихся увеличилось и в столице. Вместе с тем в московском транспорте с начала сентября зафиксировали 27 тысяч нарушений масочного режима. Разбираемся, почему горожане расслабились, возможен ли локдаун и каким образом предотвратить рост заболеваемости COVID-19.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пошли в рост

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране растет заболеваемость коронавирусом. "Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, теперь 36 субъектов в фазе роста", – сказала она.

Прирост заболеваемости наблюдается и в Москве, сообщила глава Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, количество случаев заражения выросло на 24% в сравнении с прошлой неделей, а количество госпитализаций – на 15%.

Такой подъем Ракова связала с возвращением москвичей из отпусков и началом нового учебного года.





Анастасия Ракова глава Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, заммэра Москвы Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения. Осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий.

Она добавила, что сейчас в столице преобладает штамм "Дельта". Также Ракова напомнила о важности ношения масок, вакцинации и ревакцинации в целях защиты от инфекции.

Однако москвичи используют средства индивидуальной защиты неохотно. С начала сентября в столице выявили 27 тысяч нарушений масочного режима в транспорте, рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. Сейчас, по его словам, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом проверки на соблюдение антиковидных мер усилили и задействовали весь штат контролеров.



21 438 новых случаев коронавируса, из которых на столицу 3 445 заболевших.

В России за минувшие сутки выявили новых случаев коронавируса, из которых на столицу пришлось заболевших.

Вместе с тем власти страны не планируют вводить локдаун. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, оснований для ужесточения ковидных ограничений нет. При этом она подчеркнула, что людям "нельзя расслабляться".





Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации РФ Те меры предосторожности: и маски, и перчатки, и соблюдение дистанции, и ограничения массовых мероприятий – пока это должно сохраняться, но избирательно.

Не обсуждают вопрос о введении локдауна и в администрации президента, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом – внимательно отслеживают главы регионов – все-таки у них особые полномочия", – пояснил он.

Песков уточнил, что главам регионов виднее, как поступать в сложившейся ситуации, но, по его сведениям, решения об ужесточении ограничений нигде не принимались.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последствия беспечности

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 заявил, что пока уровень заболеваемости не так высок и люди могут дать отпор инфекции при соблюдении всех мер безопасности и вакцинации.

"Тут никаких новых рецептов нет: безопасное расстояние, маски и вакцинация. Важно помнить, что мы живем во время эпидемии. Я сам езжу в метро, и у меня просто волосы дыбом встают, потому что нормально надеты маски дай бог у 25% пассажиров. Маска на подбородке, на губах..." – сказал эксперт.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Даже если вы в метро ездите в маске, это уже здорово снизит распространение инфекции. Важно вакцинироваться и помнить, что защита возникает не на следующий день после первого укола, а через 40 дней, то есть уже после второго укола.

По словам специалиста, вакцинированные и переболевшие напрасно думают, что теперь коронавирус для них не опасен. К сожалению, это не так, считает Скулачев.

"Иммунитет снижается у переболевших, у вакцинированных он снижается чуть позже и в меньшей степени. Но тем не менее эти люди все равно могут заразиться новым штаммом "Дельта", который более заразен. Тяжелого течения болезни, скорее всего, не будет, человек перенесет ее как легкое ОРВИ, но при этом он продолжит распространять инфекцию", – пояснил Скулачев.

По словам вирусолога, распространение штамма "Дельта" особенно опасно для тех, кто категорически не хочет привиться, поскольку эти люди не защищены.

Вместе с тем Скулачев отметил, что рост заболеваемости, если есть большой процент людей с иммунитетом после вакцины или после перенесенной болезни, еще не говорит о тяжести ситуации и необходимости введения локдауна.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Суть в том, что рост заболеваемости сам по себе не причина для локдауна. Причина для локдауна – резкий рост госпитализаций.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил Москве 24, почему люди расслабились и перестали уделять должное внимание ношению масок и соблюдению других ограничительных мер.

"Волна паники и страха прошла, поэтому в головах людей это заболевание понизилось рангом, оно для них уже стало ближе к чему-то сезонному – типа гриппа. Мы же в эпидемию гриппа не используем какие-то средства защиты, маски или перчатки. Мы прививаемся. Сейчас поняли, что медицина справляется и прививка есть. Хотя люди также болеют и умирают, но это уже ушло в разряд обыденности", – сказал эксперт.

При этом, по словам врача, люди рано и зря расслабились. Маски, перчатки, соблюдение безопасного расстояния и вакцинация – это то, что поможет снизить рост заболеваемости, предупредить следующую волну или сделать ее не настолько массовой, подытожил Фомин.