В столице выявили 3 445 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве подтвердили 3 445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Кроме того, за сутки госпитализировали 774 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 303 заболевших. За минувшие 24 часа выздоровел 1 331 пациент. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, достигло 1 478 681. За сутки в Москве скончались 54 человека, у всех них был положительный тест на COVID-19 и диагноз "пневмония".

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал обстановку с COVID-19 осенью в столице. Он считает, что москвичей ожидает новый всплеск заболеваемости. По его словам, рост числа заражений будет вызван несколькими факторами. Прежде всего, это пренебрежение ношением масок, недостаточные темпы вакцинации, преобладание "Дельта"-штамма в России.