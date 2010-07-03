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В РПЦ прокомментировали смерть протоиерея Димитрия Смирнова

"Яркий проповедник". Каким запомнился протоиерей Димитрий Смирнов
общество религия утраты

На 70-м году жизни скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Весной он перенес коронавирус, а в августе его освободили от должности по состоянию здоровья. Рассказываем, каким запомнился батюшка.

Фото: facebook.com/BatushkaOnline

Человек с яркой историей

Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в Москве в возрасте 69 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

"Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию", – написал он.

Известно, что в мае Смирнов проходил лечение от COVID-19. В августе по состоянию здоровья его освободили от должности, а в сентябре – вновь госпитализировали. Новый председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов рассказал, что Смирнов умер не от последствий коронавируса.

Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом.
Федор Лукьянов
председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства

Отпевание батюшки пройдет в храме Христа Спасителя 23 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Московской патриархии.

Димитрий Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. После окончания школы, а затем художественно-графического факультета педагогического института в 1978 году поступил в Московскую духовную семинарию. После этого продолжил обучение в Московской духовной академии.

В 1979 году был рукоположен в сан иерея, позднее назначен священником в штат Крестовоздвиженского храма (Москва). Также являлся настоятелем храма святого Митрофана Воронежского на Хуторской.

По решениям Священного синода в разное время работал исполняющим обязанности и председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, был включен в состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Входил в Патриарший совет по вопросам семьи и защиты материнства (с марта 2012 года – Патриаршая комиссия). Впоследствии стал ее председателем. В августе 2020 года Смирнова освободили от этой должности и назначили почетным председателем комиссии.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

"Его слова не оставляли безразличными"

Отец Димитрий был ярким и любящим свою паству священником. Об этом Москве 24 рассказал заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Его проповеди были очень широко известны, слушались многими верующими и пользовались большим вниманием, популярностью в церковном народе. Отец Димитрий был человеком с искрометным чувством юмора, он мог облечь в острую форму любую важную мысль, именно поэтому его слова не оставляли никого безразличными", – сказал он.

Вместе с тем Кипшидзе подчеркнул, что часть высказываний протоиерея кажется некоторым слишком резкой, но Смирнов никогда не хотел никого оскорбить.

Важно, что за всеми этими словами стояла именно забота о духовном благополучии людей, о процветании нашего народа. Он указывал людям на их недостатки не для того, чтобы кого-то унизить, а для того, чтобы эти недостатки были преодолены, чтобы люди посмотрели на себя со стороны, могли стать счастливыми, радостными. Он запомнится как яркий проповедник.
Вахтанг Кипшидзе
заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

В свою очередь, религиовед, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в интервью Москве 24 назвал смерть протоиерея Смирнова большой потерей.

"Таких людей у нас немного. Он мог говорить вещи, понятные не всем... Я считаю его настоящим старцем, при этом он не сидел в каком-то глухом монастыре, в глухой тайге, он работал с людьми, причем с разными, у него был очень широкий круг общения", – объяснил он.

Кроме того, по словам Силантьева, Смирнов заложил основу работы с военными структурами. "По итогам этой работы построен роскошный храм в Кубинке, конечно, не при нем, но без него бы этого могло бы и не случиться. Вечная ему память", – сказал религиовед.

Вместе с тем Силантьев выразил надежду на то, что дело протоиерея Смирнова останется живо.

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