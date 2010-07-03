В РПЦ прокомментировали смерть протоиерея Димитрия Смирнова

На 70-м году жизни скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Весной он перенес коронавирус, а в августе его освободили от должности по состоянию здоровья. Рассказываем, каким запомнился батюшка.



Человек с яркой историей

Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в Москве в возрасте 69 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

"Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию", – написал он.

Известно, что в мае Смирнов проходил лечение от COVID-19. В августе по состоянию здоровья его освободили от должности, а в сентябре – вновь госпитализировали. Новый председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов рассказал, что Смирнов умер не от последствий коронавируса.





Федор Лукьянов председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом.

Отпевание батюшки пройдет в храме Христа Спасителя 23 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Московской патриархии.

Димитрий Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. После окончания школы, а затем художественно-графического факультета педагогического института в 1978 году поступил в Московскую духовную семинарию. После этого продолжил обучение в Московской духовной академии.

В 1979 году был рукоположен в сан иерея, позднее назначен священником в штат Крестовоздвиженского храма (Москва). Также являлся настоятелем храма святого Митрофана Воронежского на Хуторской.

По решениям Священного синода в разное время работал исполняющим обязанности и председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, был включен в состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Входил в Патриарший совет по вопросам семьи и защиты материнства (с марта 2012 года – Патриаршая комиссия). Впоследствии стал ее председателем. В августе 2020 года Смирнова освободили от этой должности и назначили почетным председателем комиссии.



Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

"Его слова не оставляли безразличными"

Отец Димитрий был ярким и любящим свою паству священником. Об этом Москве 24 рассказал заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Его проповеди были очень широко известны, слушались многими верующими и пользовались большим вниманием, популярностью в церковном народе. Отец Димитрий был человеком с искрометным чувством юмора, он мог облечь в острую форму любую важную мысль, именно поэтому его слова не оставляли никого безразличными", – сказал он.

Вместе с тем Кипшидзе подчеркнул, что часть высказываний протоиерея кажется некоторым слишком резкой, но Смирнов никогда не хотел никого оскорбить.





Вахтанг Кипшидзе заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Важно, что за всеми этими словами стояла именно забота о духовном благополучии людей, о процветании нашего народа. Он указывал людям на их недостатки не для того, чтобы кого-то унизить, а для того, чтобы эти недостатки были преодолены, чтобы люди посмотрели на себя со стороны, могли стать счастливыми, радостными. Он запомнится как яркий проповедник.

В свою очередь, религиовед, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в интервью Москве 24 назвал смерть протоиерея Смирнова большой потерей.



"Таких людей у нас немного. Он мог говорить вещи, понятные не всем... Я считаю его настоящим старцем, при этом он не сидел в каком-то глухом монастыре, в глухой тайге, он работал с людьми, причем с разными, у него был очень широкий круг общения", – объяснил он.

Кроме того, по словам Силантьева, Смирнов заложил основу работы с военными структурами. "По итогам этой работы построен роскошный храм в Кубинке, конечно, не при нем, но без него бы этого могло бы и не случиться. Вечная ему память", – сказал религиовед.

Вместе с тем Силантьев выразил надежду на то, что дело протоиерея Смирнова останется живо.

