Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя

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Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова пройдет 23 октября в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московской патриархии.

"В 08:30 в храме начнется литургия, после которой около 10:00 состоится отпевание отца Димитрия, которое совершит первый викарий патриарха Кирилла митрополит Воскресенский Дионисий", – сказал собеседник агентства.

О смерти протоиерея Димитрия Смирнова стало известно утром 21 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в священники 2 августа 1979 года. В конце августа Русская православная церковь освободила протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Священник возглавлял ее с октября 2013 года и ушел с поста по состоянию здоровья.

