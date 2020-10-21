Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя

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Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова пройдет 23 октября в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московской патриархии.
"В 08:30 в храме начнется литургия, после которой около 10:00 состоится отпевание отца Димитрия, которое совершит первый викарий патриарха Кирилла митрополит Воскресенский Дионисий", – сказал собеседник агентства.
О смерти протоиерея Димитрия Смирнова стало известно утром 21 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в священники 2 августа 1979 года. В конце августа Русская православная церковь освободила протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Священник возглавлял ее с октября 2013 года и ушел с поста по состоянию здоровья.
Причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова был не коронавирус
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