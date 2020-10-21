Религиовед назвал Димитрия Смирнова талантливым и ярким проповедником

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Глава центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал информацию о смерти протоиерея Димитрия Смирнова. Об этом сообщает RT.

По словам Лункина, Смирнов был талантливым и ярким проповедником. Также глава центра вспоминает, что впервые столкнулся с протоиереем еще в начале 90-х, когда учился в школе.

"Он как раз тогда, когда распался Советский Союз, уже начинал свою деятельность: и проповедническую, и церковно-общественную", – рассказал Лункин.

Руководитель центра отметил, что Смирнов своими проповедями пробуждал сознание людей из спячки с помощью ироничных выражений, казавшихся иногда радикальными.

"Но я бы назвал это проповедническими парадоксами, которые ставят перед людьми жизненно важные вопросы", – поделился спикер.

По словам Лункина, Смирнову удалось создать комплекс из ряда приходов, где представлены и молодежное движение, и киноклуб.

"Есть православный культурный центр с православным театром, где ставят русскую классику... Это такой приход нового типа", – заключил Лункин.

Ранее стало известно, что почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни.