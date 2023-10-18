Иммунолог высказался о возможных рисках тройной эпидемии вирусов в РФ

Россиян предупредили о рисках развития тройной эпидемии в стране. Это подразумевает заболеваемость не только сезонными вирусами, но также гриппом и COVID-19. У них у всех схожие симптомы, из-за чего постановка точного диагноза превращается в непростую задачу. Рассказываем подробности и разбираемся, как защитить себя от заражения.
По трем направлениям
В России может начаться тройная эпидемия, или, как ее еще называют ученые, тридемия. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.
"Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов", – объяснила она.
При этом эксперт подчеркнула, что система здравоохранения готова к сезону. У медиков есть все необходимые клинические рекомендации, а также появляются новые лекарства и регулярно улучшается диагностика. Эсауленко уточнила, что коронавирус на данный момент не представляет такой опасности, как это было в начале пандемии, поскольку заболевание переносится легче. Однако его заразность возросла и появляются новые штаммы.
В свою очередь, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им Пирогова Владимир Никифоров усомнился в том, что тридемия возможна в России. "У нас сейчас начался новый эпидсезон, он бывает каждый год. Ничего экстраординарного в этом нет. Эпидемию ничего пока не предвещает, никаких объективных предпосылок к этому нет", – заявил он.
"Преувеличенная история"
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 назвал тридемию "преувеличенной историей". Однако, по словам эксперта, для некоторых людей сезонные вирусы все же могут представлять опасность.
"Три вируса представляют опасность только для очень узкой категории людей: для глубоко больных, с очень тяжелыми заболеваниями, с тяжелыми иммунодефицитами. Только для них имеет значение. Для всех остальных – нет", – отметил Крючков.
Однако, по мнению иммунолога, этот сезон по ОРВИ и гриппу будет мягче, чем предыдущий, а COVID-19 останется на том же уровне либо тоже окажется менее заметным.
"Но это не означает, что не нужно себя защищать, вакцинироваться. И SARS-CoV-2, и грипп – вирусы далеко не с нулевой летальностью, а грипп и ОРВИ могут вызвать осложненную бактериальную инфекцию, например", – подчеркнул эксперт.
Удаленная работа и дистанционное обучение, личная гигиена и нечастое посещение общественных мест способствуют индивидуальной защите от вирусов, подытожил Крючков.
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