Иммунолог высказался о возможных рисках тройной эпидемии вирусов в РФ

Россиян предупредили о рисках развития тройной эпидемии в стране. Это подразумевает заболеваемость не только сезонными вирусами, но также гриппом и COVID-19. У них у всех схожие симптомы, из-за чего постановка точного диагноза превращается в непростую задачу. Рассказываем подробности и разбираемся, как защитить себя от заражения.



По трем направлениям

В России может начаться тройная эпидемия, или, как ее еще называют ученые, тридемия. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

"Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов", – объяснила она.





Елена Эсауленко заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний.

При этом эксперт подчеркнула, что система здравоохранения готова к сезону. У медиков есть все необходимые клинические рекомендации, а также появляются новые лекарства и регулярно улучшается диагностика. Эсауленко уточнила, что коронавирус на данный момент не представляет такой опасности, как это было в начале пандемии, поскольку заболевание переносится легче. Однако его заразность возросла и появляются новые штаммы.

В свою очередь, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им Пирогова Владимир Никифоров усомнился в том, что тридемия возможна в России. "У нас сейчас начался новый эпидсезон, он бывает каждый год. Ничего экстраординарного в этом нет. Эпидемию ничего пока не предвещает, никаких объективных предпосылок к этому нет", – заявил он.



"Преувеличенная история"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 назвал тридемию "преувеличенной историей". Однако, по словам эксперта, для некоторых людей сезонные вирусы все же могут представлять опасность.

"Три вируса представляют опасность только для очень узкой категории людей: для глубоко больных, с очень тяжелыми заболеваниями, с тяжелыми иммунодефицитами. Только для них имеет значение. Для всех остальных – нет", – отметил Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Еще в доковидные времена примерно 30% случаев острых респираторных вирусных инфекций – это было два и более ОРВИ одновременно. С приходом COVID-19 цифры разнятся, но они сопоставимы. То есть человек, болея коронавирусом, еще может болеть и риновирусом и так далее... Тридемия может вызвать негативные последствия, если одна из инфекций выйдет из-под контроля. Например, если обостриться грипп или SARS-CoV-2.

Однако, по мнению иммунолога, этот сезон по ОРВИ и гриппу будет мягче, чем предыдущий, а COVID-19 останется на том же уровне либо тоже окажется менее заметным.

"Но это не означает, что не нужно себя защищать, вакцинироваться. И SARS-CoV-2, и грипп – вирусы далеко не с нулевой летальностью, а грипп и ОРВИ могут вызвать осложненную бактериальную инфекцию, например", – подчеркнул эксперт.

Удаленная работа и дистанционное обучение, личная гигиена и нечастое посещение общественных мест способствуют индивидуальной защите от вирусов, подытожил Крючков.

