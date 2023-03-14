Психиатр объяснил рост числа неадекватных людей на улицах в РФ

С приходом весны в России участились инциденты с неадекватными гражданами. Только в Москве за прошлую неделю стало известно о двух таких случаях. В частности, один мужчина попытался пробраться в Мавзолей Ленина в надежде, что вождь отпустит ему грехи. Другой житель столицы толкнул в метрополитене под поезд 15-летнего мальчика. Рассказываем подробности и разбираемся, каким образом смена сезона влияет на психику людей.



Исповедь Ленину и голая зарядка

Утром в субботу, 11 марта, в столице задержали мужчину, который в неадекватном состоянии попытался проникнуть в Мавзолей Ленина. Подозреваемый объяснил правоохранителям свой поступок тем, что вождь мирового пролетариата якобы должен был отпустить ему грехи. В силовых структурах уточнили, что задержанного передали медикам. Предположительно, он может страдать психическими расстройствами.

Другой случай произошел 9 марта в столичном метрополитене. На станции "Киевская" Кольцевой линии пожилой мужчина толкнул под поезд 15-летнего школьника, который, к счастью, не пострадал. Очевидицы ЧП скрутили нападавшего, им оказался 61-летний Владимир Кизик. На допросе мужчина раскаялся и заявил, что между ним и подростком не было конфликта. На просьбу объяснить причину своего поступка он ответил: "Сам не понимаю". Задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство.

По данным СМИ, Владимир Кизик может страдать от шизофрении. Супруга мужчины рассказала, что в день происшествия мужа выписали из дневного стационара, куда его направили из психбольницы имени Алексеева. При этом в медучреждении подчеркнули, что мужчина находился в удовлетворительном состоянии и не проявлял внешних признаков агрессии. Суд арестовал его на два месяца.





из сообщения прокуратуры Москвы в телеграм-канале С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юноши в метро, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года.

Еще один случай произошел в начале весны в Астрахани. По данным СМИ, 2 марта обнаженный мужчина провел зарядку в сквере возле памятника поэту Габдулле Тукаю. Очевидцы засняли происходящее на видео. Голый 39-летний местный житель подошел к монументу, выполнил разминку шеи и плеч, после чего начал боксировать с невидимым оппонентом. Правоохранители задержали астраханца. Сообщается, что он был в неадекватном состоянии и не смог объяснить свои действия. Мужчину передали медикам.



Что такое весеннее обострение?

Официально такого заболевания, как весеннее обострение, не существует, однако смена сезона действительно ощутимо влияет на людей с психическими расстройствами. Об этом Москве 24 рассказал врач-психиатр Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Дмитрий Петелин.





Дмитрий Петелин врач-психиатр Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета В межсезонье у особо чувствительных граждан может проявиться депрессия, подавленность, бессилие, нарушение сна и аппетита. Кроме того, не исключено обострение симптомов психического заболевания, которым страдает человек.

При этом смена времени года не влияет на психически здоровых граждан, подчеркнул врач. Что касается пациентов с шизофренией и некоторыми другими видами психозов, то межсезонное обострение у них главным образом вызывает изменение длительности светового дня, продолжает специалист.

"Считается, что это реакция на изменение уровня освещенности. Весной он растет, а осенью снижается. Это довольно заметно влияет на многие психические процессы, что может проявляться у некоторых пациентов", – объясняет Петелин.

Период весеннего обострения в среднем может продлиться около двух-трех месяцев, говорит эксперт. При этом наименее заметным оно будет в странах, расположенных ближе к экватору. Дело в том, что там разница между летом и зимой не так ярко выражена, уточнил Петелин.

Психиатр рекомендовал гражданам при первых признаках сезонной депрессии обращаться к специалистам. Он отметил, что врачи окажут таким людям психологическую, а при необходимости и медикаментозную поддержку.

