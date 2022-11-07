Россиянам рассказали, как время года влияет на настроение

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У человека может сильно изменяться эмоциональное состояние во время смены времен года. В осенний период настроение часто меняется из-за адаптации организма в новой обстановке, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Марину Гладышеву.

По словам эксперта, именно осенью у людей можно чаще всего обнаружить депрессивные состояния. В весенний период же наблюдается апатия и сильная усталость, считает Гладышева.

"Психосоматика в этом вопросе скорее связана с реакцией организма на погодные и температурные изменения, тело привыкает к новым условиям", – поделилась психолог.

По ее мнению, человеческая психика отвечает на смену погодных условий. Осенью на людей влияют дожди и пасмурность. Помимо этого, Гладышева отметила, что осенние обострения не являются мифом – в этот период можно почувствовать неврозы и фобии.

Ранее врач-кардиолог Олег Орлов рассказал, что для профилактики осенне-зимней депрессии стоит не перебарщивать с десертами, сконцентрироваться на физической активности и переждать время, когда продолжительность светового дня сокращена.

"Доктор 24": влияние светового дня на здоровье

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