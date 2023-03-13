Клинический психолог предупредила о весеннем обострении, которое продлится до двух месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Клинический психолог, психотерапевт Инна Паустовская объяснила, что неадекватное поведение некоторых людей на улице является стандартным весенним обострением. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это стандартное весеннее обострение, которое ожидают все клинические психологи и психиатры... Обостриться могут некоторые формы шизофрении, аффективные психозы, маниакально-депрессивный психоз, циклотимия. И многие хронические заболевания, связанные со снижением иммунитета", – добавила эксперт.

Говоря о причинах происходящего, психолог отметила, что после зимы организм человека заметно истощается, в зимний период замедляется обмен веществ, уровень нейромедиаторов снижается, человек испытывает нехватку солнечного света и витаминов. С наступлением весны процессы начинают постепенно ускоряться и нездоровые психически или физически люди испытывают обострения.

"В среднем длительность данного периода обычно составляет от 1 до 2 месяцев. Поэтому мы можем еще много встречать неадекватного поведения среди людей в весенний период", – уточнила Паустовская.

Врач призвала быть аккуратнее и внимательнее к окружающим, так как любая фраза может повлечь за собой реакцию. Она также попросила не провоцировать людей.

Ранее психолог Елена Соловьева тоже призывала всех к внимательному изучению окружения в общественных местах. Она объяснила, что психически нездоровых людей привлекает толпа, их часто можно встретить в метро и других людных местах. Соловьева добавила, что нездоровые люди чаще всего демонстрируют свой недуг через поведение.



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