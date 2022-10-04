Как обжаловать решение о призыве по частичной мобилизации через "Госуслуги"

На портале "Госуслуги" заработала форма, через которую россияне могут оставить жалобу по частичной мобилизации. Речь идет о тех, кто имеет право на отсрочку, но был призван. Рассказываем, как это работает.



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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

С начала октября на портале "Госуслуги" заработала форма, через которую можно оставить жалобу по частичной мобилизаци. Она предназначена для граждан, которые были призваны на службу, несмотря на то что имеют основания для отсрочки. Чтобы оспорить решение, призывнику нужно подготовить ряд документов.





с сайта "Госуслуги" Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Поводом для отсрочки может быть получение среднего профессионального или высшего образования, работа в аккредитованных организациях в сфере IT, связи и медиа, состояние здоровья, уход за родственником с инвалидностью и так далее. Все основания перечислены на портале, есть возможность автоматического выбора.

Примечательно, что подать заявление разрешается не только самим призывникам. Также за них это может сделать любой другой человек. Заявление передадут в призывную комиссию региона, где мобилизованный гражданин поставлен на воинский учет.

Помимо того, на "Госуслугах" появилась форма для тех, кто не получил повестку, но хочет быть призван в добровольном порядке по частичной мобилизации. Однако для этого гражданин должен соответствовать определенным критериям – находиться в запасе вооруженных сил, иметь российское гражданство, военно-учетную специальность, подпадать под допустимый для службы возраст и категорию здоровья (А, Б или В).

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что на портале "Госуслуги" было зафиксировано свыше 70 тысяч запросов на запись в добровольцы после объявления частичной мобилизации. Благодаря новому сервису сделать это стало проще.





Дмитрий Чернышенко зампредседателя правительства РФ Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на баннер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник.

Заявителю понадобится заполнить анкету с персональными данными, большая их часть будет подгружена в автоматическом режиме. Затем нужно выбрать удобный адрес военкомата и отправить заявку.

"В течение максимум двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов. Сервис был запущен в тестовом режиме в эти выходные, и через него уже подано более двух тысяч заявок от добровольцев", – отметил Чернышенко.



Проще и быстрее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подача жалобы онлайн минимизирует риски человеческого фактора и сокращает время рассмотрения заявки. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Подача онлайн снимает риски человеческого фактора с нарушениями законодательства на местах: проще оспорить решение о призыве заранее, чем потом возвращать человека обратно.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также отметила, что такой подход поможет урегулировать недопонимания.

"Прежде всего эта мера нацелена на сохранение баланса и недопущение несправедливости в отношении мобилизуемых граждан, поскольку хотелось бы исключить ошибки, недопонимания", – подчеркнула она в интервью с Москвой 24.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это дает не только доступность, но и увеличивает открытость. Потому что, в случае если кто-то на месте не желает работать ответственно и допускает ошибки, он будет знать, что в любой момент гражданин сможет пожаловаться и получить соответствующую поддержку не только от руководства военкомата, но и от руководства соответствующего региона.

Ранее юрист Мария Ярмуш напомнила о правилах вручения повесток. По ее словам, их не могут бросить в почтовый ящик. Кроме того, запрещено передавать повестки через соседей и семью. Человек должен получить документ лично в руки и поставить свою подпись.



Мартовская Маргарита, Медведева Светлана