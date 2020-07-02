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Общество

2 июля, 15:37

Эксперты оценили первые итоги голосования по поправкам в Конституцию

общество конституция2020

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ назвала предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию после обработки 100% протоколов. Итоговая явка по стране составила почти 68%. Само голосование проходило в течение семи дней с 25 июня в очном и в электронном форматах. Рассказываем, что думают эксперты по поводу предварительных результатов.

Предварительные итоги

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

По предварительным итогам после обработки 100% протоколов поправки в Конституцию поддержали 77,92% участников голосования. Против высказались 21,27% россиян. Общая явка по стране составила 67,97%.

В столице на голосование пришли 55,93% москвичей. При этом по электронному голосованию явка больше 93% по Москве и Нижегородской области. Поправки в Конституцию в столице поддержали 65,29% голосовавших, а 33,98% высказались против. Всего в голосовании приняло участие более 4 миллионов москвичей.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в ЦИК не поступали жалобы на серьезные нарушения, которые требовали бы рассмотрения на заседании комиссии. Отсутствие таковых признали и в столице. В МВД России также добавили, что не зафиксировали инцидентов, которые могли бы повлиять на итоговые результаты.

Памфилова отметила, что 3 июля ЦИК примет постановления по итогам голосования. Она пояснила, что российский лидер Владимир Путин может принять документы, которые сделают действительными поправки, после утверждения Центризбиркомом официальных результатов.

"Сейчас наши комиссии приводят в порядок документы, рассматривают, если вдруг поступили какие-то жалобы, все это стекается к нам. Все это оперативно и быстро", – сказала Памфилова.

На основе этого мы завтра проводим официальное заседание, где будет принято постановление и утверждены официальные итоги. И дальше уже президент на основе этого может принимать соответствующие документы, которые бы вводили в действие новые поправки.
Элла Памфилова
глава ЦИК

Голосование по нововведениям в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля, в онлайн-формате – до 30 июня. Проголосовать дистанционно могли жители Москвы и Нижегородской области.

Когда ждать эффекта от изменений в Конституции?

По мнению гендиректора "Института региональных проблем", кандидата политических наук Дмитрия Журавлева, голосование по поправкам в Конституцию можно считать вполне легитимным, потому что оно прошло без серьезных нарушений.

"То, что большинство проголосовало за поправки, предполагает не только легитимность голосования, а однозначность результата. Здесь однозначно и очевидно, что страна высказалась за поправки. Далеко не все одобрили, но численное большинство поддержало", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Цифра в 77,92%, а не 99%, как было в советское время, – это лишнее доказательство того, что были прозрачные выборы. У нас же есть регионы, где население высказалось против изменений.
Дмитрий Журавлев
гендиректор "Института региональных проблем"

Журавлев также отметил, что явка на голосование была удивительно большая. Значимую роль в этом сыграло проведение мероприятия в семидневном формате, а также фактор электронного голосования.

"Молодежь у нас традиционно политически активна, но недостаточно дисциплинированна. Она любит пошуметь, но не любит ходить на занудные мероприятия типа выборов. А тут появилась интересная технология голосования. Во-вторых, молодые люди поверили, что их голос учтут, он не потеряется. Поскольку вся молодежь – немного компьютерщики – сам факт электронного голосования убедил в том, что их голос не пропадет", – добавил Журавлев.

По Москве в электроном голосовании приняло участие более миллиона человек. И результаты примерно одинаковые – что в электронном голосовании, что в обычном. Хотя многие предрекали, что электронное будет протестным.
Дмитрий Журавлев
гендиректор "Института региональных проблем"

По мнению политолога, после вступления поправок в силу жизнь россиян не поменяется одномоментно, "чуда не произойдет". При этом защита социальных прав людей заметно усилится.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Социальные поправки дают, во-первых, защиту прав граждан через Конституционный суд. Таким образом, любые нарушения будут контролироваться через него, это сильный факт. Что касается политических поправок, то ключевой является увеличение роли парламента при формировании правительства. Это даст реальное содержание партийной системе", – считает собеседник Москвы 24.

Скорее всего, жизнь не поменяется, а начнет меняться. Все политические аспекты проявят себя позже, социальные – потребуют дополнительной донаводки в законодательстве, в кодексах, но толчок к изменению явно будет осуществлен.
Дмитрий Журавлев
гендиректор "Института региональных проблем"

В свою очередь, политолог и официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что жители России уже смогли увидеть изменения, что и помогло им определиться с решением.

"Это и оказанная во время режима повышенной готовности социальная помощь, и правильно расставленные приоритеты госполитики, когда главным является человек, его безопасность и здоровье, а не экономика. Это и внимание к здравоохранению, и уважение к нашей истории, которая подвергается определенному воздействию со стороны западных стран", – пояснил эксперт.

Так получилось, что к нам пришла новая угроза – коронавирус, и стало понятно, что эти изменения нужны. Многие из изменений были применены в качестве экстренных мер, и это показывает, что актуальность поправок выросла многократно. Люди увидели, как это может работать, и поняли важность закрепления изменений в основном законе.
Александр Асафов
политолог

Кроме того, по его словам, эксперты прогнозировали другие явку и результат. Это говорит о том, что настроение россиян сложно просчитать какими-то математическими, статистическими и прочими инструментами, полагает Асафов.

По мнению политолога, российская общественность живо реагирует на актуальные вопросы, это невозможно предсказать. Более того, результаты голосования и большая явка свидетельствуют о "развитии гражданской сознательности в обществе".

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