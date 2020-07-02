ЦИК примет постановление по итогам голосования по поправкам в Конституцию 3 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦИК примет постановления по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ 3 июля, сообщает председатель комиссии Элла Памфилова.

Она отметила, что в настоящий момент подводятся последние итоги. Кроме того, ЦИК приводит документы в порядок, а также рассматривает жалобы в случае их поступления.

"Все это оперативно и быстро. Наша современная система это позволяет. На основе этого мы завтра проводим официально заседание, где будет принято постановление и утверждены уже официальные цифры", – заявила Памфилова.

Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 67,97%. Поддержали изменения в основном законе 77,92% проголосовавших. 21,27% высказались против поправок в Конституцию РФ.

В период с 25 по 30 июня по поправкам в Конституцию проголосовало свыше 58 миллионов человек. Памфилова отметила, что процедуру провели достойно, несмотря на беспрецедентную степень сложности.

По Москве явка на голосование составила 55,93%. Ранее сообщалось, что совершили волеизъявление свыше 4 миллионов столичных жителей. 2,8 миллиона горожан проголосовали за принятие поправок в Конституцию РФ.

Комментируя итоги совершения волеизъявления по изменениям в основном законе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии к главе государства Владимиру Путину.