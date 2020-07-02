В Кремле прокомментировали итоги голосования в НАО и Архангельской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассматривают тему объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области как фактор, повлиявший на ход голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно официальным данным Центризбиркома, в НАО изменение основного закона государства поддержали 44,42% граждан, в то время как против проголосовали 54,57%.

"Очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат", – заявил Песков.

По словам представителя Кремля, в масштабах страны количество проголосовавших против в данном регионе незначительное. Однако он отметил, что суть голосования и заключается в том, что каждый может выразить свое мнение.

Глосование по поправкам в Конституцию проводилось в период с 25 июня по 1 июля. В ЦИК объявили, что общая явка по стране составила 65%.

В Москве и Нижегородской области, помимо традиционных участков, работало также цифровое голосование. В столице явка на эту процедуру составила 93% от общего числа зарегистрировавшихся граждан.

Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, 77,92% проголосовали за поправки в Конституцию. Против высказались 21,27% участников голосования.

