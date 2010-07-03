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Общество

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Власти рассказали, что делать, если вам пришло СМС о контакте с зараженным COVID-19

Более 1,7 тысячи уведомлений: что делать, если вам пришло СМС о контакте с больным ковидом
медицина общество

Более 1,7 тысячи жителей столицы получили сообщения о контакте с больным COVID-19. Доступ в бары и ночные клубы по QR-коду введен в Москве с 19 октября. К данной системе уже начали присоединяться предприятия торговли и услуг. Рассказываем, что делать, если после похода в бар вы получили СМС о контакте с инфицированным, и объясняем, в каких еще случаях вам может прийти уведомление.

В барах и клубах зафиксировано 26 пересечений с зараженными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

О введении системы "чек-ин", согласно которой вход в бары, на дискотеки и в ночные клубы будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов,
сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте. При входе в заведение посетители должны отсканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. Такая мера помогает оперативно выявлять и предупреждать людей о контакте с больными COVID-19.

В настоящее время в Москве данную систему используют уже более 1,5 тысячи заведений. Только за прошедшую неделю горожане регистрировались в ней от 40 до 60 тысяч раз ежедневно.

Было зафиксировано 26 пересечений, где заболевшие ковидом могли контактировать с посетителями этих клубов, порядка 1,7 тысячи посетителей получили СМС-уведомления, что им необходимо провериться на ковид, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших.
Алексей Немерюк
глава столичного департамента торговли и услуг города

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве пояснили, что сообщения о контакте с заболевшим могут прийти и людям, не посещавшим развлекательные заведения. В этом случае данные сведения предоставил сам больной.

Если в СМС вам поступила информация о том, что вы контактировали с заболевшим коронавирусом (среди близких знакомых, коллег по работе или в вузе), это значит, что вас указал в качестве контактного сам заболевший или работодатель, или представитель высшего учебного заведения.
из сообщения Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

Сергей Собянин сообщил, что действие системы "чек-ин" продлено до 29 ноября 2020 года. В дальнейшем систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.

СМС-уведомление приходит не только посетителям баров

Рестораторы готовы распространить систему QR-кодов на дневные заведения

Кроме ночных заведений, систему QR-кодов начали использовать предприятия торговли и услуг.

Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания – кафе и рестораны.
Алексей Немерюк
глава столичного департамента торговли и услуг города

Глава столичного департамента также добавил, что использование QR-кодов могут ввести и на других предприятиях торговли города.

Как сообщил Алексей Немерюк, людям, получившим СМС-уведомление о контакте с заболевшим, рекомендуется пройти тест на коронавирус.

Также СМС-уведомление может прийти, если коронавирус выявили у ребенка. Родители могут уточнить эту информацию в электронной медкарте или обратиться в городскую поликлинику, к которой прикреплен ребенок.

Если у вас возникли любые вопросы по поводу коронавируса, можно обратиться по телефонам:
+7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00) – горячая линия Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве;
8 (800) 200-01-12 – единая горячая линия по всей России.

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Лоскутникова Наталья

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