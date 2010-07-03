Власти рассказали, что делать, если вам пришло СМС о контакте с зараженным COVID-19

Более 1,7 тысячи жителей столицы получили сообщения о контакте с больным COVID-19. Доступ в бары и ночные клубы по QR-коду введен в Москве с 19 октября. К данной системе уже начали присоединяться предприятия торговли и услуг. Рассказываем, что делать, если после похода в бар вы получили СМС о контакте с инфицированным, и объясняем, в каких еще случаях вам может прийти уведомление.
В барах и клубах зафиксировано 26 пересечений с зараженными
О введении системы "чек-ин", согласно которой вход в бары, на дискотеки и в ночные клубы будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов,
сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте. При входе в заведение посетители должны отсканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. Такая мера помогает оперативно выявлять и предупреждать людей о контакте с больными COVID-19.
В настоящее время в Москве данную систему используют уже более 1,5 тысячи заведений. Только за прошедшую неделю горожане регистрировались в ней от 40 до 60 тысяч раз ежедневно.
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве пояснили, что сообщения о контакте с заболевшим могут прийти и людям, не посещавшим развлекательные заведения. В этом случае данные сведения предоставил сам больной.
Сергей Собянин сообщил, что действие системы "чек-ин" продлено до 29 ноября 2020 года. В дальнейшем систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.
СМС-уведомление приходит не только посетителям баров
Рестораторы готовы распространить систему QR-кодов на дневные заведения
Кроме ночных заведений, систему QR-кодов начали использовать предприятия торговли и услуг.
Глава столичного департамента также добавил, что использование QR-кодов могут ввести и на других предприятиях торговли города.
Как сообщил Алексей Немерюк, людям, получившим СМС-уведомление о контакте с заболевшим, рекомендуется пройти тест на коронавирус.
Также СМС-уведомление может прийти, если коронавирус выявили у ребенка. Родители могут уточнить эту информацию в электронной медкарте или обратиться в городскую поликлинику, к которой прикреплен ребенок.
Если у вас возникли любые вопросы по поводу коронавируса, можно обратиться по телефонам:
+7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00) – горячая линия Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве;
8 (800) 200-01-12 – единая горячая линия по всей России.