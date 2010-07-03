Врачи рассказали, почему антибиотики нельзя применять как профилактику от COVID-19

В Минздраве сообщили о вреде использования антибиотиков для профилактики коронавируса. Спрос на противомикробные препараты в стране увеличился, однако зачастую из-за боязни заболеть люди применяют их не по назначению. Рассказываем, чем могут навредить антибиотики при самолечении.



Почему антибиотики не воздействуют на вирусы

О том, что не следует использовать антибиотики для профилактики коронавируса, заявил главный микробиолог министерства здравоохранения России Роман Козлов. Он отметил, что спрос на противомикробные препараты возрос, но на самом деле такие лекарства не воздействуют на вирусы.





Роман Козлов главный микробиолог министерства здравоохранения России Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Липина в диалоге с Москвой 24 рассказала, что такая проблема действительно возникла: люди начали скупать антибиотики. "Мы общаемся с пациентами на эту тему, все стараются закупить препарат и на всякий случай начать его принимать, если повышается температура", – говорит Липина.

Но такое самолечение бессмысленно и даже опасно, отмечает специалист. Врач объяснила, что уже само название "антибиотики" подразумевает воздействие на микробы бактериального происхождения. На вирусы напрямую эти препараты не действуют, подчеркивает Липина.

"Необоснованное применение угрожает тому, что через какое-то время у многих может возникнуть нечувствительность микробов к антибиотикам, и в будущем, когда они действительно понадобятся, они могут быть неэффективными", – пояснила она.



Побочные эффекты антибиотиков

Врачи предупреждают о том, что антибиотики влекут за собой появление дисбактериоза кишечника. И у каждого лекарства существует масса других побочных эффектов. "Когда препарат не находит себе места в организме, то есть нет показаний и нет субстрата, с которым можно соединиться, могут возникнуть любые проявления из указанных в инструкции", – говорит Липина.





Наталья Липина врач-терапевт, кандидат медицинских наук У каждого человека где тонко, там и рвется. Может проявиться совершенно необычный побочный эффект. У кого-то – со стороны ЦНС, у кого-то – со стороны сердечно-сосудистой системы. Серьезное осложнение – клостридиальная инфекция, при которой возникает жидкий стул и мало поддающаяся лечению диарея.

В свою очередь, врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила о том, что вывод антибиотиков из организма также оказывает влияние на человека, а само применение препаратов может вызвать аллергические реакции.

"Если у вас насморк и невысокая температура, нет смысла назначать антибиотики. Это опасно", – сказала она.





Татьяна Романенко врач-терапевт Когда мы назначаем антибиотики, то вызываем упадок сил всей нашей иммунной системы. Любой антибиотик выводится через печень или через почки. Таким образом, мы создаем дополнительную нагрузку, а также можем спровоцировать аллергию.

По словам Романенко, антибиотики назначаются только в случае, когда есть риск осложнений. Сюда относятся пациенты с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другие группы риска. Либо такие препараты применяют, если вирусная инфекция сопровождается осложнениями, связанными именно с бактериями. Но делается это только под наблюдением врача, по строгой схеме и в правильных, адекватных дозах.



Почему люди боятся новых лекарств от COVID-19?

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Некоторые люди начинают принимать антибиотики уже при незначительном повышении температуры или кашле, потому что боятся заразиться коронавирусом. При этом не знают о том, что не в каждом случае COVID-19 применяют антибиотики, отмечают специалисты.





Наталья Липина врач-терапевт, кандидат медицинских наук Даже при ковидной инфекции, даже при наличии пневмонии вирусного происхождения далеко не всем показаны антибиотики. Не каждому это нужно.

Еще один аспект – боязнь людей принимать новые лекарства от коронавируса в случае, если у них подтверждается наличие COVID-19. Россияне зачастую предпочитают пролечиться самостоятельно знакомыми с детства антибиотиками. По словам Липиной, люди неохотно идут на прием новых препаратов, потому что боятся непроверенной эффективности и большого количества таблеток, которые надо принять за курс.

При этом врач-терапевт отмечает, что пока побочных эффектов от новых лекарств от ковида не наблюдала.





Наталья Липина врач-терапевт, кандидат медицинских наук Конечно, опыт небольшой, пока единичные наблюдения, но побочных эффектов я не видела. Достаточно нормальная переносимость. У тех, кто отваживается на применение новых препаратов, в принципе, результаты неплохие.

В свою очередь, врач-терапевт Татьяна Романенко согласилась, что не стоит переживать из-за новых лекарств от коронавируса, ведь в амбулаторной практике, когда болезнь протекает в легкой форме, можно обойтись даже без них.