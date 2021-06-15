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Какие ограничения действуют в Москве с 15 по 19 июня

Без фуд-кортов и на дистанционке: какие ограничения действуют в Москве
город

На фоне непростой ситуации с коронавирусом в Москве продлили июньские выходные. Нерабочими стали дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты для сотрудников. Рассказываем, какие правила и ограничения действуют в этот период.

Продление выходных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением зарплаты работников. Исключение составляют сотрудники организаций, деятельность которых останавливать нельзя: они продолжат трудиться. Сюда в том числе относятся службы, обеспечивающие работу городской инфраструктуры, а также предприятия оборонного комплекса, "Росатома" и "Роскосмоса".

Возвращение на дистанционку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичным работодателям с 13 июня рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. В особенности это касается работников старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.

Прекращение работы фуд-кортов и детских площадок

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

С 13 по 20 июня в Москве нельзя будет посетить зоопарк, фуд-корты в торговых центрах и детские игровые комнаты. Кроме того, в этот период с 23:00 до 06:00 снова прекращают принимать гостей кафе, бары, заведения с караоке, боулинг- и ночные клубы. При этом разрешена доставка еды и заказы навынос.

В крупных столичных парках и на природных территориях закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Нарушителям, попытавшимся ими воспользоваться, грозит штраф в размере 4 тысяч рублей. Вместе с тем в парках, как и прежде, можно гулять.

Вузы и кинотеатры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные колледжи и Московский городской педагогический университет (МГПУ) в период нерабочих дней переходят в онлайн-режим. При этом сессии будут проходить в смешанном формате. Учащиеся сдадут дистанционно те экзамены, которые не требуют личного присутствия. Во время очных испытаний в учебных организациях будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Минобрнауки также рекомендовало перейти на удаленный режим работы всем вузам, находящимся в Москве.

Музеи, театры, кинотеатры и другие учреждения культуры продолжат работу в эти дни. При этом они должны соблюдать антикоронавирусные меры – специальную рассадку, масочный режим и 50-процентную заполняемость зала. Вместе с тем летние кинотеатры сети "Москино" приостановили свою работу. Деньги за оплаченные билеты должны автоматически вернуться на карты зрителям.

Изменения в работе госучреждений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 15 по 19 июня для посещения центров госуслуг "Мои документы" необходимо предварительно записаться. В обычном режиме можно только зарегистрировать рождение, брак, оформить паспорт РФ, получить социальную карту или полис ОМС, а также забрать готовые документы. При этом для тех, кто сделал прививку от коронавируса, запись не потребуется. Им нужно лишь показать на входе сертификат о вакцинации или его QR-код.

Перед посещением ЗАГСов также потребуется предварительно зарегистрироваться. Для этого необходимо позвонить по телефону 8 (495) 777-77-77. По ранее поданным заявлениям роспись или расторжение брака будут проводиться в назначенные дату и время.

С 15 по 20 июня не будут работать центры "Моя работа" и "Моя карьера". Центр "Профессионал" и клубные пространства "Мой социальный центр" переходят на дистанционный режим работы. При этом социальные работники продолжат помогать горожанам, в том числе по разовым заявкам граждан старше 65 лет и хронически больных.

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Федотов Анатолий

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