Работу летних кинотеатров приостановили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В связи с распространением коронавируса сеть кинотеатров "Москино" приостанавливает работу летних кинозалов. Об этом сообщается на сайте организации.

"Согласно указу мэра Москвы "Москино" отменяет проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня", – говорится в сообщении.

Горожанам, которые уже приобрели билеты, потраченные деньги автоматически вернутся на карты в течение 15 банковских дней.

Ранее власти Подмосковья запретили проводить массовые мероприятия в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ограничения введены до 15 июля.