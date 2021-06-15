Работу летних кинотеатров приостановили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В связи с распространением коронавируса сеть кинотеатров "Москино" приостанавливает работу летних кинозалов. Об этом сообщается на сайте организации.
"Согласно указу мэра Москвы "Москино" отменяет проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня", – говорится в сообщении.
Горожанам, которые уже приобрели билеты, потраченные деньги автоматически вернутся на карты в течение 15 банковских дней.
Ранее власти Подмосковья запретили проводить массовые мероприятия в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ограничения введены до 15 июля.
В Подмосковье запретили проводить массовые мероприятия до 15 июля