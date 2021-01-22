В Плодоовощном союзе рассказали об идее поставлять в магазины огурцы "экономкласса"

В российских магазинах на прилавках может появиться картофель "экономкласса". Он будет дешевле за счет сниженных требований к клубням. Разбираемся, можно ли пожертвовать качеством продукта ради цены и применим ли экономкласс к другим базовым товарам.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

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Сегодня, чтобы продавать картофель в российских торговых сетях, фермерам необходимо сортировать клубни по размерам. Если этот порядок отменить, производители смогут экономить до 50% стоимости продукта на этапе его упаковки, заявила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Такое решение позволит стабилизировать цены на рынке, полагает она.

Свое предложение объединение уже направило в Союз независимых сетей и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), участники которой представляют более 30% российского розничного рынка. В последней уже подтвердили факт переговоров с производителями.

"Торговые сети формируют ассортимент индивидуально и полагают целесообразным проведение переговоров о коммерческих условиях поставок в двухстороннем формате "поставщик – торговая сеть". По данным АКОРТ, такого рода переговоры уже ведутся некоторыми торговыми сетями", – рассказали в ассоциации.

Если предложение будет принято, на полки магазинов может попасть картофель диаметром 35–55 миллиметров. Сообщается, что клубни "экономкласса" расфасуют в упаковки по 2,5, 3 и 5 килограммов. Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин заявил, что по качеству мелкий картофель не уступает более крупному.





Сергей Лупехин председатель российского Картофельного союза Это та же картошка, просто другого размера – не гнилая или проросшая, а самая обычная. Она весьма востребована, например для запекания, что является наиболее здоровым способом приготовления и потребления.

"Включение в ассортиментную матрицу торговых сетей качественного картофеля малого размера позволит расширить предложение для потребителей, увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей и сократить их издержки, а также сдержать цены", – резюмировал он.

Ранее в Минсельхозе по итогам заседания Оперштаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе рекомендовали регионам провести переговоры с производителями картофеля, яиц и макарон по сдерживанию цен. Это необходимо для того, чтобы не допустить их скачкообразного повышения.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Качество останется, а цена понизится?

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков в беседе с Москвой 24 подтвердил, что размер картофеля никак не отражается на его состоянии.

"Качество будет хорошее. Размер картофеля на это никак не влияет. Да, размер будет меньше, но за счет этого и цена станет ниже", – комментирует он.

Сейчас в ассортименте торговых сетей нет картофеля, который подпадает под позиции "мелкий" или "нестандартный", продолжает эксперт. Если они согласятся с предложением Картофельного союза, то на прилавках эти позиции появятся, что расширит возможности граждан выбирать подходящий для себя товар.





Михаил Глушков директор Плодоовощного союза Да, мелкий картофель сложнее и дольше чистить. Но все остальные качества, например вкус, запах, содержание витаминов, абсолютно одинаковые, как у крупных корнеплодов.

Глушков рассказал Москве 24, что Плодоовощной союз вышел на АКОРТ с похожей инициативой по огурцам. Совещание по этому поводу должно состояться в последнюю неделю января.

"У торговых сетей есть свои стандарты по размеру, цвету, другим показателям. Если, к примеру, огурец кривой или не такой зеленый, как считают сети, то они его отбраковывают. Этот "нестандарт" уходит на разные рынки по очень низким ценам. Чтобы снизить средние цены на огурцы в магазинах, мы предложили сетям рассмотреть вопрос разрешить продавать "нестандарт" у них". У покупателя появится выбор", – поделился Глушков.





Михаил Глушков директор Плодоовощного союза Если в магазинах появятся огурцы, условно, "стандарт" и "нестандарт", то это позволит снизить их среднюю стоимость. Потому что цена "нестандарта" оптом значительно ниже, возможно, даже раза в полтора.

Еще один механизм, предложенный Плодоовощным союзом, – заключение долгосрочных контрактов с торговыми сетями о поставках по средней фиксированной цене для отечественной продукции. В первую очередь речь идет о тепличных овощах. При таком решении в течение года не будет скачков стоимости, полагает Глушков. Прецеденты уже есть в некоторых торговых сетях. Цена в таком случае считается исходя из средней многолетней стоимости товара, пояснил он.

Эксперт заявил, что появившиеся предложения рождаются в контексте внимания президента и правительства к ценам на продукты. По словам Глушкова, после истории с ценами на сахар и подсолнечное масло переговоры с союзами провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он призвал следить за ценами в своих отраслях и предложил подготовить варианты, как можно снизить рыночную стоимость продукции, которую они представляют.

"Собственно, и мы, и Картофельный союз начали готовить свои предложения. Все эти шаги нужны, чтобы снизить рыночные цены в магазинах", – заключил Глушков.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с Москвой 24 заявил, что "экономкласс" пищевых продуктов – новация, которой до сих пор не было. Предложение Картофельного союза он назвал попыткой "привлечь внимание к продукции своей отрасли и надавить на торговые сети, чтобы они принимали товар ненадлежащего качества".





Петр Шелищ председатель Союза потребителей России И дело не в размерах корнеплода, на каждый найдется свой потребитель. Проблема в том, что продажа в упаковках больших весов, зачастую непрозрачных, позволяет "сплавить" гнилую, зеленую картошку, ту, которая уйдет в пищевые отходы. И на самом деле мы с вами будем просто переплачивать за товар.

Глава Союза потребителей отметил, что при нынешней ситуации подобные предложения могут прозвучать и от производителей других базовых продуктов. Схожая ситуация, по его словам, наблюдалась во все кризисные периоды, когда при отсутствии возможности открыто поднять цены, бизнес начинал ухудшать качество товаров, подменяя сырье на более дешевое и упрощая технологии производства.