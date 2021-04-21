В Ассоциации производителей пива оценили предложение ответить Чехии пивным эмбарго

В "Трезвой России" предложили запретить чешское пиво на территории РФ. Предполагается, что такая мера могла бы стать ответным шагом на недружественные действия Праги в отношении Москвы. Разбираемся, возможно ли эмбарго и какова вероятность, что отечественный потребитель пострадает от него.



Пенный кризис

Глава "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев считает, что пивное эмбарго заставит политические группы в Чехии осознать: их действия могут иметь экономические последствия. Он уверен, что россияне смогут прожить без пенного напитка чешского производства. При этом запрет будет способствовать снижению популярности алкоголя среди населения, полагает общественник.





Султан Хамзаев глава "Трезвой России", член Общественной палаты У нас в России в год потребляется около 8 миллиардов литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются.

Обострение в отношениях между странами возникло после скандальных заявлений, прозвучавших от властей Чехии. По их версии, взрывы на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году связаны с действиями российской разведки. В частности, чешская сторона обвинила людей, которые являются фигурантами дела Скрипалей: Александра Петрова и Руслана Боширова. Оба были объявлены в розыск местной полицией.

Чехия также приняла решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Свои действия Прага объяснила тем, что часть из них якобы являются сотрудниками спецслужб РФ. В ответ на это российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Вместе с членами семей они уже покинули Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают обвинения Праги "провокационными и недружественными". А официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что чем больше разрушительных действий совершит Чехия, тем больше получит от Москвы в ответ.



Чешское исчезнет?

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в разговоре с Москвой 24 отметил, что доля импортного пива в Россию составляет всего 5%. И лишь небольшая часть от нее приходится на Чехию.

"В 2020 году весь рынок пива и пивных напитков в России составил около 8 миллиардов литров. Из них только 41 миллион приходится на продукцию из Чехии. Даже от рынка импорта это небольшая доля. Поэтому никакого эффекта от запрета на экспорт не будет", – подчеркнул эксперт.





Вадим Дробиз директор ЦИФРРА Ни для Чехии, ни для России экономических последствий абсолютно никаких. Но часть наших потребителей, конечно, обидятся. Чешское пиво дорогое, это продукт исключительно для среднего класса. Вот по этой группе запрет и ударит.

Специалист добавил, что даже с уходом чешского пива количество употребляющих пенный напиток в России вряд ли снизится. По его словам, такими мерами подобный результат никогда не достигается.

С тем, что доля чешского пива на российском рынке невелика, согласился и исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. В беседе с Москвой 24 он заявил, что в любом случае в подобных заявлениях необходимо взвесить все за и против.

"У нас есть любители чешского пива. Поэтому такие заявления должны быть обоснованными. Считаю, не нужно ограничивать наших потребителей в выборе тех сортов, которые для них являются приоритетными", – отметил Мамонтов.





Вячеслав Мамонтов исполнительный директор Ассоциации производителей пива Если мы отталкиваемся от взаимоотношений между Россией и Чехией, полагаю, они должны решаться не на уровне "мы не будем пить ваше пиво". Их нужно обсуждать на уровне нормальных дипломатических позиций двух государств.

"А заявление Хамзаева носит скорее имиджевый и публичный характер. Не более того", – полагает Мамонтов.

Собеседник Москвы 24 указал, что в поставках и продаже чешского пива так или иначе завязаны российские юридические лица. Поэтому при принятии решений об ограничениях на экспорт необходимо учитывать все имеющиеся факторы, считает Мамонтов.