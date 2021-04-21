В Ассоциации производителей пива оценили предложение ответить Чехии пивным эмбарго

В "Трезвой России" предложили запретить чешское пиво на территории РФ. Предполагается, что такая мера могла бы стать ответным шагом на недружественные действия Праги в отношении Москвы. Разбираемся, возможно ли эмбарго и какова вероятность, что отечественный потребитель пострадает от него.
Пенный кризис
Глава "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев считает, что пивное эмбарго заставит политические группы в Чехии осознать: их действия могут иметь экономические последствия. Он уверен, что россияне смогут прожить без пенного напитка чешского производства. При этом запрет будет способствовать снижению популярности алкоголя среди населения, полагает общественник.
Обострение в отношениях между странами возникло после скандальных заявлений, прозвучавших от властей Чехии. По их версии, взрывы на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году связаны с действиями российской разведки. В частности, чешская сторона обвинила людей, которые являются фигурантами дела Скрипалей: Александра Петрова и Руслана Боширова. Оба были объявлены в розыск местной полицией.
Чехия также приняла решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Свои действия Прага объяснила тем, что часть из них якобы являются сотрудниками спецслужб РФ. В ответ на это российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Вместе с членами семей они уже покинули Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают обвинения Праги "провокационными и недружественными". А официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что чем больше разрушительных действий совершит Чехия, тем больше получит от Москвы в ответ.
Чешское исчезнет?
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в разговоре с Москвой 24 отметил, что доля импортного пива в Россию составляет всего 5%. И лишь небольшая часть от нее приходится на Чехию.
"В 2020 году весь рынок пива и пивных напитков в России составил около 8 миллиардов литров. Из них только 41 миллион приходится на продукцию из Чехии. Даже от рынка импорта это небольшая доля. Поэтому никакого эффекта от запрета на экспорт не будет", – подчеркнул эксперт.
Специалист добавил, что даже с уходом чешского пива количество употребляющих пенный напиток в России вряд ли снизится. По его словам, такими мерами подобный результат никогда не достигается.
С тем, что доля чешского пива на российском рынке невелика, согласился и исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. В беседе с Москвой 24 он заявил, что в любом случае в подобных заявлениях необходимо взвесить все за и против.
"У нас есть любители чешского пива. Поэтому такие заявления должны быть обоснованными. Считаю, не нужно ограничивать наших потребителей в выборе тех сортов, которые для них являются приоритетными", – отметил Мамонтов.
"А заявление Хамзаева носит скорее имиджевый и публичный характер. Не более того", – полагает Мамонтов.
Собеседник Москвы 24 указал, что в поставках и продаже чешского пива так или иначе завязаны российские юридические лица. Поэтому при принятии решений об ограничениях на экспорт необходимо учитывать все имеющиеся факторы, считает Мамонтов.