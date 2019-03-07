Время женщин: куда пойти в праздничные выходные и не замерзнуть

Впереди у россиян три выходных дня, связанных с празднованием Международного женского дня. Для москвичей 8, 9 и 10 марта подготовили целую развлекательную программу. Портал Москва 24 решил разобраться, куда погода в столице позволит сходить и как лучше провести праздничные дни.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

8 марта

Жителей города предупредили о сильном ветре и гололеде 8 марта. Днем ожидаются небольшие осадки, местами умеренные. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Зато в Москве начнет теплеть – воздух в праздничный день прогреется до 3–5 градусов со знаком плюс. Чем не весенний подарок?

Днем идеально сходить погулять на свежем воздухе. Тем более что праздничную программу к 8 Марта предлагают 18 городских парков. Посетительниц ждут концерты, квесты, мастер-классы, экскурсии. В 11 столичных парках представительницам прекрасного пола подарят не только хорошее настроение и развлечения, но и цветы. Для них подготовят свыше 15 тысяч белых и розовых тюльпанов.

В некоторых парках женщин ожидают оригинальные поздравления. В саду "Эрмитаж" цветы будут вручать галантные кавалеры в изящных нарядах. Их можно увидеть около цветочной фотозоны в центральной части парка.

В "Сокольниках" тюльпаны будут вручать в нескольких местах. Рядом с эстрадой "Ротонда" получить цветы можно только после участия в музыкальной викторине. А на Фонтанной площади и у главного входа дарить тюльпаны будут всем желающим. На центральной площади Таганского парка цветами займутся мимы.

Дарить их будут также в Парке Горького, в "Филях", "Зарядье", Воронцовском, Измайловском и Бабушкинском парках, в ландшафтном парке "Митино" и Парке Победы на Поклонной горе.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Цветы получат и первые гости "Аптекарского огорода", которые придут на выставку "Репетиции весны".

В Таганском парке в Международный женский день для посетительниц парка устроят вечеринку во французском стиле. На главной площади молодые певцы исполнят популярные композиции на французском языке.

В "Филях" 8 марта устроят традиционный трехкилометровый "Цветочный забег" для мужчин. В начале забега им дадут букет цветов, который те смогут подарить любой посетительнице парка. В саду имени Баумана состоится ледовая дискотека, вход для девушек бесплатный, а в 20:00 на "КиноКатке" покажут романтическую комедию.

В Парке Горького в честь праздника организуют бесплатные пешеходные туры и квесты, для участия нужно будет зарегистрироваться на сайте парка. В Измайловском парке кульминацией праздника станет запуск в небо тысячи светящихся шариков. Увидеть это можно будет в 17:30 и в 18:30. Кроме того, на центральной площади разместится ярмарка, где можно приобрести полезные вещи и подарки. Музыканты исполнят в парке популярные песни о любви.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Масштабные празднества пройдут на ВДНХ. К Международному женскому дню для гостей выставки подготовили бесплатные экскурсии, концерты, мастер-классы. Экскурсии стартуют в 13:00 и 16:00. Желающим принять в них участие предложили встретиться у павильона "Рабочий и колхозница". Гиды расскажут об истории этой легендарной скульптуры и об ее авторе Вере Мухиной. Участники экскурсии также прогуляются по местам, где снимали знаменитые советские фильмы: "Светлый путь" с Любовью Орловой и "Свинарка и пастух" с Мариной Ладыниной.

Тем временем на катках "Ракета" и "Цветник" проведут викторины и танцевальные мастер-классы. Посетители смогут сделать селфи в красочных фотозонах или смастерить карнавальные маски. Кроме того, на катке "Ракета" художник-карикатурист нарисует шуточные портреты, а прекрасных дам будут ждать в мейкап-студии.

На "Робостанции" галантный робот Бакстер преподнесет цветы трем тысячам женщин. Для них также прозвучат стихи и серенады в исполнении робота-актера Бориса. В историческом парке "Россия – моя история!" расскажут о самых знаменитых представительницах прекрасного пола. А во флористической мастерской состоится костюмированная лекция о веерах. Там также помогут освоить язык цветов, модный при европейских дворах XIX века. В честь праздника для девушек вход на мультимедийные экспозиции будет бесплатным.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Ну а вечером, с 18:00 до 22:00, на ВДНХ выступят группы Cheese People и Guru Groove Foudation, а также популярная исполнительница Эрика Лундмоен. Праздничный концерт завершится зажигательным диджей сетом.

Сходить можно и на выставки. В парках "Музеон" и "Зарядье" открылись экспозиции, на которых представлены портреты преуспевших в столичных бизнес-проектах предпринимательниц.

Тем, кто замерзнет, можно сходить в музеи. Для женщин вход в некоторые из них сделают бесплатным для женщин. Среди них Третьяковская галерея, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока, культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского, Музей кино, Музей Победы на Поклонной горе и другие.

А вот Московская канатная дорога 8 Марта подарит женщинам скидку. При покупке билета им будет начисляться скидка восемь процентов.

Согреться можно будет в 20:00 в "ГлавClub Green Concert", где выступит Максим Леонидов. На концерте 8 марта, конечно, не обойдется без старых хитов, но и свежий материал сайд-проекта Леонидова – группы HippoBand тоже прозвучит.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

9 марта

Синоптики пообещали, что пик потепления придется на 9 марта. В субботу прогнозируется переменная облачность, местами дожди, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. А вот столбики термометров днем поднимутся до 5–7 градусов тепла.

Так уж вышло, что суббота и воскресенье совпали еще и с окончанием Масленицы. Поэтому в 29 зонах отдыха пройдут масленичные гулянья. Те, кого не пугает ветер, могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по росписи блинов. А вот те, кто попробует свои силы в перетягивании каната и в других состязаниях, точно не замерзнут.

Также согреться можно, попив чаю и отведав блинов. Всего можно попробовать 210 видов блинов. Для гостей подготовили интересные спектакли, концерты фолк-исполнителей и творческие и кулинарные мастер-классы.

В "Барвиха Luxury Village" 9 марта женщин ждет настоящий сюрприз – выступит "Ленинград". Группа представит программу хитов, а также материал с новой пластинки. Концерт начнется в 20:00.

Любители театра смогут сходить "Мастерскую Петра Фоменко", где в 19:00 пройдет постановка ﻿"Проклятый север". Это спектакль по мотивам рассказов Юрия Казакова. Еще один вариант – "О-й! Поздняя любовь" в Школе драматического искусства.

10 марта

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

10 марта днем потеплеет +6 градусов. Правда, начнется небольшой дождь, а местами возможны еще и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Большинство мероприятий, связанных с Масленицей, пройдет как раз 10 марта. А потому замерзнуть в этот день не получится – в 10 парках сожгут чучело, что символизирует уход зимы. В некоторых парках подошли к вопросу креативно. К примеру, в Парке Горького классическую куклу Масленицы заменят большим валенком, а в "Сокольниках" – гигантской матрешкой. В шести зонах отдыха, в том числе в Парке Победы, Бабушкинском парке и саду имени Баумана, зиму проводят пиротехническим шоу.

Тем, кто захочет провести день в помещении и с пользой, можно сходить на "Рассказы Шукшина" в Театре Наций. Кроме того, можно сходить в кино: на "Капитан Марвел", "Ван Гоги" и "Тень".