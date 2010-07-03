Праздничную программу подготовили на ВДНХ к 8 Марта

Масштабные празднества пройдут на ВДНХ 8 марта. К Международному женскому дню для гостей выставки подготовили бесплатные экскурсии, концерты, мастер-классы.
"8 Марта – замечательный повод, чтобы провести день на ВДНХ с близкими и друзьями", – подчеркнула заммэра Наталья Сергунина. Они пригласила москвичей покататься на коньках, посетить выставки, а также "послушать выступления музыкантов или вместе с гидом пройти по историческому маршруту на бесплатной праздничной экскурсии".
Экскурсии стартуют в 13:00 и 16:00. Желающим принять в них участие предложили встретиться у павильона "Рабочий и колхозница". Гиды расскажут об истории этой легендарной скульптуры и об ее авторе Вере Мухиной. Участники экскурсии также прогуляются по местам, где снимали знаменитые советские фильмы: "Светлый путь" с Любовью Орловой и "Свинарка и пастух" с Мариной Ладыниной.
Тем временем на катках "Ракета" и "Цветник" проведут викторины и танцевальные мастер-классы. Посетители смогут сделать селфи в красочных фотозонах или смастерить карнавальные маски. Кроме того, на катке "Ракета" художник-карикатурист нарисует шуточные портреты, а прекрасных дам будут ждать в мейкап-студии.
На "Робостанции" галантный робот Бакстер преподнесет цветы трем тысячам женщин. Для них также прозвучат стихи и серенады в исполнении робота-актера Бориса.
В историческом парке "Россия – моя история!" расскажут о самых знаменитых представительницах прекрасного пола. А во флористической мастерской состоится костюмированная лекция о веерах. Там также помогут освоить язык цветов, модный при европейских дворах XIX века. В честь праздника для девушек вход на мультимедийные экспозиции будет бесплатным.
Вечером, с 18:00 до 22:00, на ВДНХ выступят группы Cheese People и Guru Groove Foudation, а также популярная исполнительница Эрика Лундмоен. Праздничный концерт завершится зажигательным DJ-сетом.
Ранее сообщалось, что к 8 Марта 11 столичных парков подарят прекрасным гостьям тюльпаны. Для них подготовили свыше 15 тысяч белых и розовых цветов. Больше всего тюльпанов достанется посетительницам Воронцовского парка.
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