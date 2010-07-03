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07:47

Роботы на ВДНХ испекут блины и исполнят свои серенады для женщин

город досуг праздники

07:47

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Попробовать блины, испеченные роботом Блинопеком, можно будет на ВДНХ с 6 по 10 марта. На "Робостанции" в павильоне № 2 будут проходить кулинарные шоу с дегустацией главного блюда Масленицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Они состоятся днем и вечером – в 12:00, 15:00 и 18:00. Выпекать блины робот будет прямо перед посетителями. До конца Масленичной недели кулинар испечет свыше 400 порций праздничного блюда.

Блинопека усовершенствовали: специалисты заменили его ПО на более современное. Теперь он выпекает блины вдвое быстрее. За один час он может приготовить более 20 блинчиков.

А в честь 8 Марта роботы подарят гостьям цветы, прочитают стихи и споют романтические серенады. За цветы ответственным будет робот Бакстер, робот Борис будет говорить всем присутствующим женщинам комплименты. Робот-актер Теспиан прочитает стихи и исполнит серенады собственного сочинения, а Деревяка предскажет по руке будущее.

Столичные парки к Международному женскому дню подготовили праздничную программу. Горожан ждут мастер-классы и экскурсия, а также концерты и дискотека. Вход в некоторые музеи для посетительниц сделают бесплатным. Это, например, Музей Победы на Поклонной горе, Третьяковская галерея, Музей искусства народов Востока, Исторический музей, Музей кино, Музей декоративно-прикладного и народного искусства и другие.

город досуг праздники

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