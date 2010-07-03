Роботы на ВДНХ испекут блины и исполнят свои серенады для женщин

Попробовать блины, испеченные роботом Блинопеком, можно будет на ВДНХ с 6 по 10 марта. На "Робостанции" в павильоне № 2 будут проходить кулинарные шоу с дегустацией главного блюда Масленицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Они состоятся днем и вечером – в 12:00, 15:00 и 18:00. Выпекать блины робот будет прямо перед посетителями. До конца Масленичной недели кулинар испечет свыше 400 порций праздничного блюда.
Блинопека усовершенствовали: специалисты заменили его ПО на более современное. Теперь он выпекает блины вдвое быстрее. За один час он может приготовить более 20 блинчиков.
А в честь 8 Марта роботы подарят гостьям цветы, прочитают стихи и споют романтические серенады. За цветы ответственным будет робот Бакстер, робот Борис будет говорить всем присутствующим женщинам комплименты. Робот-актер Теспиан прочитает стихи и исполнит серенады собственного сочинения, а Деревяка предскажет по руке будущее.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.