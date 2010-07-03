Исторический музей будет работать бесплатно 8 марта для женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственный исторический музей в Москве приглашает всех женщин бесплатно посетить выставки 8 марта, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Для входа в кассе нужно получить бесплатный билет. В праздничный день музей и его филиалы будут работать с 10:00 до 21:00, а кассы – до 20:00.

Кроме основной экспозиции, гости музея смогут увидеть недавно открывшиеся "Аристократический портрет " и "Обретение", а также популярную у москвичей и туристов выставку "Русский Север". На выставке также впервые показывают традиционные вышивки северных народов России, которые привез из своих путешествий художник Иван Билибин.

Кроме того, запланирована большая программа в Музее Отечественной войны 1812 года.

Сегодня Государственный исторический музей – один из крупнейших музеев мира и крупнейший музей России. Фонды хранят более 5 миллионов экспонатов и около 15 миллионов листов документальных материалов.

Также известно, что в Международный женский день любительниц искусства ждут в Третьяковке по бесплатному билету. Уточнить, кто еще участвует в акции, можно на сайтах учреждений.