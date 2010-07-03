Москва вошла в десятку лучших городов мира для путешествий на 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица России вошла в число десяти лучших городов мира для путешествий на 8 Марта.

Об этом говорится в исследовании аналитического агентства "ТурСтат". Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса туристов.

В топ-10 из российских городов вошли Санкт-Петербург, Сочи, Ялта и Ярославль. Также в списке представлены Астана, Минск, Париж, Прага и Рим.

В агентстве уточнили, что лучшим направлением был выбран Санкт-Петербург, за который отдали 22 процента голосов.

Ранее Москва возглавила рейтинг российских городов с лучшими театрами. В пятерку также попали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.