Москва возглавила рейтинг городов России с лучшими театрами

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Москва возглавила рейтинг российских городов с лучшими театрами, передает Агентство "Москва".

Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством "ТурСтат", пятерку популярных у горожан и туристов театральных городов России составили Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Рейтинг был составлен по результатам анализа посещаемости театров и отзывов в интернете.

По данным аналитического агентства, ожидается, что в этом году посещаемость театров России вырастет на 7%.

2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации.

Ранее аналитическое издание представило лучшие экскурсионные направления туризма в России. В пятерке лучших лидирует Санкт-Петербург. За этот город отдали 30% голосов.

Далее расположились Москва, Московская, Ярославская и Тульская области. За Москву и Подмосковье проголосовали 15% опрошенных, за Тульскую и Ярославскую области – по 11%.