Весомые подарки. Чего хотят женщины на 8 Марта

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство женщин хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых.
"38 процентов женщин хотели бы получить этот подарок к 8 марта, хотя только 3 процента мужчин планируют его подарить. Еще 36 процентов респондентов хотели бы получить цветы. 23 процента женщин были бы рады принять в подарок билет на концерт или в театр", – свидетельствуют данные ВЦИОМ.
В топ желаемых подарков также входят подарочные сертификаты, мобильные телефоны, бытовые приборы, ювелирные украшения, автомобили и косметика.
Большинство мужчин – 28 процентов – заранее думают над тем, что именно будут дарить женщинам. Четверть опрошенных прямо спрашивают их о предпочтительном подарке, пятая часть выбирает подарок, исходя из своих материальных возможностей.
Социологи отмечают, что за последние семь лет вдвое выросла доля мужчин, которые дарят женщинам деньги с расчетом, что те сами выберут себе подарок.
"Женщины хотят весомых подарков и, чем моложе представительницы прекрасного пола, тем таких подарков должно быть больше. Радует, что пока не для всех женщин лучшими друзьями стали бриллианты, но тенденция налицо", – прокомментировал результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований Михаил Мамонов, передает ТАСС.
В Москве в 8 Марта подготовили ряд сюрпризов и приятных поздравлений для прекрасной половины человечества. Например, посетительницам 11 столичных парков подарят тюльпаны. Для них подготовят более 15 тысяч белых и розовых цветов. Больше всего тюльпанов достанется гостьям Воронцовского парка. Московская канатная дорога 8 Марта подарит женщинам 8-процентную скидку.
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