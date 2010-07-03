Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:44

Масленичные гулянья пройдут в 29 зонах отдыха Москвы

досуг праздники

09:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году масленичные гулянья пройдут в 29 зонах отдыха, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Большинство мероприятий пройдет в воскресенье, 10 марта.

Все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по росписи блинов, попробовать свои силы в перетягивании каната и в других состязаниях.

В 10 парках сожгут чучело, что символизирует уход зимы. Правда, в некоторых парках подошли к вопросу креативно. К примеру в Парке Горького классическую куклу Масленицы заменят большим валенком, а в "Сокольниках" – гигантской матрешкой.

В шести зонах отдыха, в том числе в Парке Победы, Бабушкинском парке и саду имени Баумана, зиму проводят пиротехническим шоу.

Масленицу празднуют на 29 московских площадках, где можно попробовать 210 видов блинов, посмотреть интересные спектакли, послушать фолк-исполнителей и поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.

В столице будет проходить серия мероприятий под общим названием "Московская Масленица". Впервые в этом году она будет проходить в формате гастрономического фестиваля.

В Масленичную неделю пройдут различные тематические экскурсии, кукольные представления, мастер-классы.

Ранее портал Москва 24 составил список рецептов блинов, которые понравятся приверженцам диет и правильного питания.

досуг праздники

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика