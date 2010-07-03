Масленичные гулянья пройдут в 29 зонах отдыха Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В этом году масленичные гулянья пройдут в 29 зонах отдыха, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Большинство мероприятий пройдет в воскресенье, 10 марта.
Все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по росписи блинов, попробовать свои силы в перетягивании каната и в других состязаниях.
В 10 парках сожгут чучело, что символизирует уход зимы. Правда, в некоторых парках подошли к вопросу креативно. К примеру в Парке Горького классическую куклу Масленицы заменят большим валенком, а в "Сокольниках" – гигантской матрешкой.
В шести зонах отдыха, в том числе в Парке Победы, Бабушкинском парке и саду имени Баумана, зиму проводят пиротехническим шоу.
Масленицу празднуют на 29 московских площадках, где можно попробовать 210 видов блинов, посмотреть интересные спектакли, послушать фолк-исполнителей и поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.
В столице будет проходить серия мероприятий под общим названием "Московская Масленица". Впервые в этом году она будет проходить в формате гастрономического фестиваля.
В Масленичную неделю пройдут различные тематические экскурсии, кукольные представления, мастер-классы.
Ранее портал Москва 24 составил список рецептов блинов, которые понравятся приверженцам диет и правильного питания.
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