Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В России началась Масленичная неделя. В этом году она будет широко отмечаться в разных городах страны.

Эксперты выяснили, в каком регионе страны будет самый дорогой блин домашнего приготовления в Масленицу. В среднем стоимость одного домашнего блина весом 40 граммов составляет 3 рубля 69 копеек, сообщает РИА Новости.

Самый дорогой домашний блин будет в Кировской области – пять рублей. Для анализа стоимости одного блина был взят рецепт, включающий муку (250 граммов), два куриных яйца, молоко (400 миллилитров), масло (50 граммов) и сахар (50 граммов). Аналитики использовали данные кассовых чеков с 70 тысяч терминалов.



В столице будет проходить серия мероприятий под общим названием "Московская Масленица". Впервые в этом году она будет проходить в формате гастрономического фестиваля. На Манежной площади можно совершить путешествие во времени и узнать, чем угощали на масленичной неделе в конце XIX – начале XX веков.

Здесь будут представлены "Мясная лавка" с сосисками из судака и рулетом из гуся, "Трактир" с супом с расстегаями, и "Крестьянский дом" с пряниками. На восьми открытых кухнях будет кулинарное шоу – стейки из мраморной говядины, узбекский плов и русский борщ в хлебной тарелке. Профессионалы будут готовить эти блюда на глазах у всех.

В "Лавке вкуса" на Ярцевской улице каждый день будут учить печь пироги по рецептам жителей разных регионов страны. На Профсоюзной улице в "Блин-клубе" приготовят полосатые панкейки из черемухи. На площади Славы в "Лавке еды" приготовят блюда по рецептам из поваренной книги Софьи Толстой.

Также в рамках "Московской Масленицы" пройдут кулинарные батлы, будут работать лавки с фермерскими продуктами и блинами. Жителей столицы обещают угостить блинами всех возможных видов: с гречневой мукой или черемуховой, толстые и тонкие. Допускается множество разных начинок. Блинами будут угощать по всему городу.

В Масленичную неделю пройдут различные тематические экскурсии, кукольные представления, мастер-классы. Подробнее обо всех мероприятиях можно почитать здесь.

Ранее портал Москва 24 составил список рецептов блинов, которые понравятся приверженцам диет и правильного питания.