"Московская Масленица": гастрономический фестиваль и спектакли "Золотой маски" в городе"

﻿Кукольные спектакли на Тверской площади, шумный старинный городок с лавками – на Манежной, гончарная мастерская в Митине и много блинов – везде. Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта по всему городу, площадки есть во всех районах, вплоть до Новой Москвы и Зеленограда. Вход на все мероприятия – бесплатный.

﻿Еда

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Впервые в этом году "Московская Масленица" пройдет в формате гастрономического фестиваля. На Манежной площади можно совершить путешествие во времени и узнать, чем угощали на масленичной неделе в конце XIX – начале XX веков. Здесь и "Мясная лавка" с сосисками из судака и рулетом из гуся, и "Трактир" с супом с расстегаями, и "Крестьянский дом" с пряниками-"козулями". Все блюда можно не только попробовать, но и научиться готовить самим. Отдельная история – местная "Чайная". Здесь будут заваривать чай, как в XIX веке, и рассказывать, чем отличались традиции чаепития у представителей различных сословий. На восьми открытых кухнях будет целое кулинарное шоу – стейки из мраморной говядины, узбекский плов и русский борщ в хлебной тарелке профессионалы будут готовить на глазах у всех.

За пределами Садового кольца тоже интересно. В "Лавке вкуса" на Ярцевской улице каждый день будут учить печь пироги по рецептам жителей разных регионов страны, в "Блин-клубе" на Профсоюзной улице – полосатые панкейки из черемухи, а в "Лавке еды" на площади Славы – блюда по рецептам из поваренной книги Софьи Толстой.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут кулинарные батлы и заработают лавки с фермерскими продуктами – обещают сыры, рыбу, морепродукты и мясные деликатесы. И, конечно, блины: всех возможных видов, с гречневой мукой или черемуховой, толстые и тонкие, с миллионом разных начинок – ими будут угощать везде, а с 8 по 10 марта в городских парках их можно будет съесть в компании персонажей из "Алисы в Стране чудес".

Экскурсии

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Кроме еды (а блины – блюдо коварное) в программе фестиваля много разных активностей: мастер-классы, концерты, выступления кукольных театров, экскурсии. Проект "Гуляем по Москве" приготовил серию специальных прогулок по городу. "Традиции веселья. От Золотого до Серебряного века" (2 и 7 марта) – о том, как на масленичной неделе раньше выглядели Тверская, Камергерский переулок и Кузнецкий мост. "Шарм Поварской" (8 марта) – возможность увидеть жемчужину московского модерна особняк Миндовского. "Под именем Петра. Прогулка по Петровке" (8 марта) – путешествие от Петровской площади и Петровского театра, мимо Петровского Пассажа, во время которого речь пойдет не только о московской топонимике, но и о том, например, где именно товарищ Бендер попал под лошадь.

Экскурсии бесплатные, но нужна регистрация.

Кукольные представления

Павильон "Гостиная" на Тверской площади станет местом выступлений кукольников – для Масленицы это такая же давняя традиция, как и блины. Тут же расскажут о героях русского фольклора и старинных обычаях праздника. Кроме того, в разных районах пройдут спектакли проекта "Золотая маска" в городе" от лучших кукольных театров страны. "Петрушкина слобода" из Мытищ покажет "Горшок-теремок" – мудрую и волшебную историю от гончарного круга. Питерский "Кукольный формат" привезет "Аленький цветочек" – знаменитую сказку, которую мы знаем в пересказе Аксакова. Театр из Пензы "Кукольный дом" разыграет "Жили-были" – тонкий и поэтический спектакль по мотивам русского фольклора.

﻿Мастер-классы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Едва ли не самая обширная часть программы фестиваля – на разных площадках запланировано полторы тысячи мастер-классов, на которых научат делать руками все, что угодно. В "Домике мастеров" на Новопесчаной займутся хохломской росписью, в "Городе мастеров" на Митинской улице – ювелирной техникой "филигрань", гончарным искусством и созданием картин из шерстяных ниток. В "Мастерской" на Ореховом бульваре научат расписывать балалайки, а в "Доме народных промыслов" на Городецкой – ткать яркие пояса.

Полное расписание мероприятий "Московской Масленицы".