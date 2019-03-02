Блины здорового человека: Масленица без вреда для фигуры

Наступает масленичная неделя, во время которой традиционно едят блины. Их подают с разными начинками: сметаной, рыбой, мясом, грибами, икрой, вареньем. Приверженцы правильного питания или веганы могут не отказываться от масленичного блюда, ведь блины бывают и "здоровыми". Весь секрет – в выборе ингредиентов. Вот несколько рецептов.

Фото: depositphotos/ belchonock

Блины из льняной муки на миндальном молоке

Берем: половину стакана цельнозерновой муки, стакан миндального молока, две столовые ложки льняной муки, столовую ложку тростникового сахара, половину чайной ложки соды и соль.

Как готовить: две столовые ложки льняной муки смешиваем с миндальным молоком. Затем добавляем соду и сахар, соль – по вкусу. Все хорошенько взбиваем. Полученную смесь надо оставить на четыре минуты, чтобы льняная мука успела разбухнуть. Далее, непрерывно помешивая тесто венчиком, добавляем цельнозерновую муку. Выпекаем блины на сковороде с небольшим количеством масла.

Блины с тыквой и льняными семечками

Берем: 1/4 стакана измельченных льняных семечек, 3/4 стакана воды, полтора стакана цельнозерновой муки (ее можно заменить рисовой, кукурузной или любой другой), три столовые ложки сиропа топинамбура или кокосового сахара, 1/4 стакана кокосового масла холодного отжима (или масла гхи), соль, стакан воды, стакан тыквенного пюре, по желанию – ваниль, две чайные ложки корицы, сухого имбиря, 1/4 чайной ложки мускатного ореха, гвоздику.

Как готовить: смешиваем измельченные льняные семечки с водой, ставим в холодильник на 15 минут. В это время смешиваем сироп или кокосовый сахар, муку, специи и соль, добавляем растопленное масло, стакан воды и тыквенное пюре. Воду и пюре подливаем постепенно, помешивая тесто, чтобы не было комочков. В конце добавляем замоченные семена льна и тщательно перемешиваем. Держать такие блины на сковородке надо долго – около трех минут на каждой стороне.

Фото: depositphotos/ belchonock

Нутовые блины на минералке

Берем: 115 граммов нутовой муки, 115 граммов пшеничной муки, две столовые ложки оливкового масла, 400 миллилитров минеральной воды, соль.

Как готовить: смешиваем два вида муки. Добавляем две столовые ложки оливкового масла и минеральную воду и взбиваем венчиком. Жарим на оливковом масле.

К этим блинам можно сделать соус. Для него понадобятся четыре столовые ложки рубленой зелени, 200 миллилитров сливок 20-процентной жирности (или кокосовые сливки), столовая ложка лимонного сока, зубчик чеснока, соль и перец. Все смешать и щедро поливать блины при подаче.

Блины из киноа

Берем: 20 граммов муки из киноа (можно заменить мукой из зеленой гречки или рисовой), 250 миллилитров миндального молока, столовую ложку растопленного кокосового масла, соль, кокосовое масло или гхи для смазывания сковороды.

Как готовить: смешиваем все ингредиенты и ставим полученное тесто в холодильник на полчаса. Если хочется сладости, добавляем сироп топинамбура или любой натуральный подсластитель. Блины из киноа легко рвутся, поэтому лучше начинать с небольшого диаметра.

Фото: depositphotos/ blicsejo

Блины из чечевицы

Берем: 150 граммов красной чечевицы, 300 миллилитров воды, соль, перец, по желанию – чайную ложку паприки, смесь итальянских трав.

Как готовить: промытую чечевицу заливаем водой. Емкость прикрываем крышкой и оставляем на три часа. После того, как чечевица настоится, помещаем ее в блендер вместе с остатками воды. Измельчаем до пюреобразного состояния. В полученное тесто добавляем соль и специи. Жарить эти блины можно и без растительного масла.