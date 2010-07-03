Гостям "Московской Масленицы" стала доступна безналичная оплата

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетители фестиваля "Московская Масленица" могут воспользоваться возможностью безналичной оплаты товаров. Для удобства горожан и гостей столицы на ярмарке в центре города установлено более 70 точек безналичной оплаты.

Все точки оплаты, организованные банком ВТБ совместно с компанией INPAS, оснащены мобильными онлайн-кассами со встроенным эквайрингом.

"Мы уже не первый раз внедряем сервис безналичной оплаты на одной из крупнейших ярмарок страны. Уверен, подобные мероприятия повысят туристическую привлекательность Москвы, а москвичи и гости столицы с удовольствием посетят центр города и отлично проведут там свои выходные", – отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Масленицу празднуют на 24 московских площадках, где можно попробовать 210 видов блинов, посмотреть интересные спектакли, послушать фолк-исполнителей и поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.

В столице будет проходить серия мероприятий под общим названием "Московская Масленица". Впервые в этом году она будет проходить в формате гастрономического фестиваля.