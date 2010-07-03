Самый теплый день придет в Москву в праздники

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Праздничные выходные в Москве будут теплыми и ветреными, в начале следующей недели немного похолодает. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Пик потепления придется на 9 марта. В субботу прогнозируется переменная облачность, местами дожди, порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду. Ночью температура задержится на отметке 1-3 градусов выше нуля в Москве и 0-5 – в области. Днем столбики термометров поднимутся до 5-7 и 3-8 градусов соответственно.

В воскресенье ночью местами пройдут небольшие осадки. Похолодает до -1 в столице и до -3 в Подмосковье. Днем начнется небольшой дождь, максимальная температура достигнет порядка +6 градусов. Местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В начале следующей недели – снова небольшие осадки. Температура ночью – от -3 до +1, днем – от 0 до +5. Во вторник временами осадки, столбики термометров покажут от -5 до 0, днем – от -2 до +3.

А на 8 марта в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололеда. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Температурные отметки в Москве – до -4 градусов, по области – до -7.