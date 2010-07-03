8 марта объявлено опасным днем в столице

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре и гололеде в пятницу, 8 марта, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на пятницу в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами умеренные. По области местами гололед, гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Столбики термометров в Москве покажут до -4 градусов, по области – до -7.
Днем погода останется такой же, порывистый ветер сохранится. Температура составит 3-5 градусов ниже нуля в столице и 1-6 по области.
В праздничные выходные в Москве начнет теплеть. Воздух прогреется до 3-4 градусов выше нуля под влиянием теплого атмосферного фронта. 9 и 10 марта ночная температура останется слабоотрицательной, а днем поднимется примерно до +5 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал потепление до +8 градусов. По его словам, такая погода сохранится как минимум до 9 марта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.