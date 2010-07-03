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12:15

8 марта объявлено опасным днем в столице

общество погода

12:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре и гололеде в пятницу, 8 марта, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на пятницу в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами умеренные. По области местами гололед, гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Столбики термометров в Москве покажут до -4 градусов, по области – до -7.

Днем погода останется такой же, порывистый ветер сохранится. Температура составит 3-5 градусов ниже нуля в столице и 1-6 по области.

В праздничные выходные в Москве начнет теплеть. Воздух прогреется до 3-4 градусов выше нуля под влиянием теплого атмосферного фронта. 9 и 10 марта ночная температура останется слабоотрицательной, а днем поднимется примерно до +5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал потепление до +8 градусов. По его словам, такая погода сохранится как минимум до 9 марта.

общество погода

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