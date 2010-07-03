В праздничные выходные в Москву придет тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает жителей столицы на этой неделе. По ее словам, Москву ждет резкая смена метеорологических параметров.
С середины дня 6 марта начнет холодать, температура воздуха перейдет в сторону отрицательных значений вплоть до –8 градусов. Сегодняшний дождь к завтрашнему утру сменится снегом, отметила Позднякова.
"В ночь на 7 марта ожидается –12…–13 градусов, по области – до –15 градусов. Днем температура повысится до –2…–4 градусов, по области – до –6 градусов. Приятным моментом 7 марта будет то, что практически не ожидается осадков, а днем еще и порадует солнышко. Предпраздничный, хотя и морозный, день", – сказала Позднякова в комментарии RT.
8 марта погода начнет меняться в сторону потепления. Днем с минусовой температуры она перейдет на плюс, воздух прогреется до +3…+4 градусов под влиянием теплого атмосферного фронта. 9 и 10 марта ночная температура останется слабоотрицательной, а днем будет около +5 градусов.
5 марта атмосферное давление в Москве резко понизится и достигнет 727 миллиметров ртутного столба. Также на этот день в столичном регионе прогнозируется потепление и дождь.
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