Фрейд, Леонидов и Капитан Марвел: длинные выходные в Москве

Отмечаем 8 Марта в Музее Москвы и на концерте Максима Леонидова, Масленицу – на ВДНХ и в Парке Горького, смотрим, как Капитан Марвел спасает мир, и идем на выставку работ Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда (внука знаменитого психоаналитика) и других важных английских художников.

Кино

"Капитан Марвел"

Видео: YouTube/iVideos

Если феминизм "Чудо-женщины" был достаточно робким (все, что героиня делала, она делала из любви к мужчине, а сам фильм то и дело превращался в дефиле в бикини), то Капитан Марвел (Бри Ларсон) настроена куда решительнее – на этот раз девушка закована в костюм, как в латы, ни в кого не влюблена, а парней бьет с нескрываемым удовольствием. Хочется верить, что их мужское самолюбие это не уязвит, потому что новый комикс получился таким же симпатичным, как и все остальное, что делает компания Marvel. А еще здесь есть сразу два суперхаризматичных кота – рыжик по кличке Гусь и юный Ник Фьюри. Поскольку часть действия происходит в Лос-Анджелесе 90-х, то Сэмюэля Л. Джексона как следует омолодили на компьютере. Теперь у его героя есть волосы на голове, два глаза вместо одного и уйма времени, чтобы рассказать фанатам, как он собрал "Мстителей". Фанаты заслушаются. Взрослые зрители, сохранившие детское воображение, – тоже.

"Ван Гоги"

Видео: YouTube/В Рейтинге

История отца и сына, рывком преодолевших пропасть между друг другом – хоть та и образовывалась целую жизнь. Даниэль Ольбрыхский играет стареющего, уже практически немощного дирижера – гения, который даже на смертном одре не способен задуматься ни о ком, кроме себя. Алексей Серебряков играет его сына – востребованного, но все равно неуверенного в себе художника, задавленного амбициями отца. После премьеры "Ван Гогов" на прошлогоднем "Кинотавре" (где фильм получил приз за музыкальное решение – и эта формулировка остроумна, ведь конфликт поколений в картине и впрямь разрешает музыка) журналисты засудачили о том, что это кино автобиографическое, ведь у режиссера Сергея Ливнева тоже есть легендарная мама – советский документалист Марина Голдовская. В итоге автору даже пришлось выступить с опровержением... То мягкое, то колючее кино, которое, как и любые воспоминания, не до конца складывается в цельную картину. Но его определенно имеет смысл посмотреть вместе с родными.

"Тень"

Видео: YouTube/iVideos

Бесконечно красивая поэма от режиссера Чжана Имоу – невезучего китайского классика, трижды номинированного на "Оскар" и не раз бывавшего в Каннах, но пока что уезжавшего восвояси лишь со второстепенными наградами. "Тень" и вовсе показывали на фестивале в Торонто – городе, который благоволит аутсайдерам кинематографа. Но все это не значит, что Имоу устал. Напротив, фильм поражает своей дисциплиной и изобретательностью – это словно бы церемония открытия Олимпийских игр в Китае, превращенная в кино. В кадре – эпоха троецарствия: генералы и предатели, герои и красавицы, невысохшие чернила великих пророчеств и капли крови на белоснежных платьях и острых клинках. Специфическое кино, но поклонники жанра останутся в эйфории.

Концерты

Максим Леонидов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"Моя любовь на пятом этаже", "Алиса", "Последний час декабря" – в 80-е группа "Секрет", в которой Максим Леонидов пел и играл на ритм-гитаре, не была похожа ни на поднадоевшую советскую эстраду, ни на зарождающийся русский рок. На концерте 8 марта, конечно, не обойдется без старых хитов, но и свежий материал сайд-проекта Леонидова – группы HippoBand – тоже прозвучит.

8 марта, 20:00

"ГлавClub Green Concert", Орджоникидзе, 11, строение 1

Билеты – от 1400 до 4000 рублей

﻿"Ленинград"

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

Невероятно, но факт: группа "Ленинград" – это не только самая народная команда страны, но и самая экспериментальная. Проект Сергея Шнурова то записывает громкий панк-рок, то вдумчивый инди-фолк, то пришедший к нам с Ямайки ска, а время от времени – откровенный шансон. Дерзкие тексты, фантастическая энергетика фронтмена и всегда полные залы. 9 марта "Ленинград" представит программу хитов, а также материал с новой пластинки.

9 марта, 20:00

"Барвиха Luxury Village", 8-й километр Рублево-Успенского шоссе, Барвиха

Билеты – от 15000 рублей

Театр

﻿"Проклятый север"

Хороший, спокойный спектакль по мотивам рассказов Юрия Казакова. Сначала его вдова не давала разрешения играть, но потом, очевидно, театру удалось договориться, что, безусловно, к лучшему: это крепкий классический театр без лишней зауми и экстремальных экспериментов. Молодые актеры играют скетчи о Белом море, складывающиеся в мозаику жизни. Есть где улыбнуться и где пофилософствовать. Кстати, билеты на "Проклятый север" могут быть отличным подарком, например, для учительницы.

﻿9 марта, 19:00

"Мастерская Петра Фоменко", набережная Тараса Шевченко, 29

Билеты – от 5000 рублей

﻿"Рассказы Шукшина"

Возможно, главный хит московского репертуара. Секрет успеха не только в отличных актерах, Евгении Миронове и Чулпан Хаматовой, и не только в "народной" деревенской прозе Василия Шукшина, но еще и в чуткой режиссуре латышского гения Алвиса Херманиса, который умеет рассказывать трогательные истории маленьких людей, не впадая в пошлость.

10 марта, 19:00

Театр Наций, Петровский переулок, 3

Билеты – от 13000 рублей

"О-й! Поздняя любовь"

Спектакли Дмитрия Крымова можно смело рекомендовать тем, кто не любит театр. Классика здесь мастерски деконструируется и собирается заново, превращаясь во что-то совершенно иное (как фамилия Островского – в "О-й"). "Поздняя любовь" – практически комикс, гомерически смешной, с танцами и натуральным мордобоем, производящим тем большее впечатление, что расстояние до зрителя здесь минимально: ведь сцены как таковой в ШДИ нет.

9 марта, 19:00

Школа драматического искусства, Сретенка, 19

Билеты – от 2200 рублей

Выставки

﻿"Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" в Пушкинском музее

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Большая выставка из лондонской галереи Тейт посвящена самому важному направлению в британском искусстве ХХ века и заодно самому популярному у коллекционеров – на аукционах за работы Люсьена Фрейда (внука психоаналитика) и Фрэнсиса Бэкона вечно идет борьба, причем счет идет на десятки и сотни миллионов долларов. Кстати, обоих художников любит и покупает Роман Абрамович. В собраниях российских музеев их работ нет совсем, в Тейт же, как не сложно догадаться, хранятся эталонные произведения, так что выставка – хороший повод познакомиться. Кроме Бэкона и Фрейда, привезут других представителей Лондонской школы – Франка Ауэрбаха, Дэвида Бомберга, Рональда Китая, Леона Коссофа, Майкла Эндрюса.

До 19 мая

ГМИИ имени Пушкина, Волхонка, 12

﻿Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 200 рублей ﻿

﻿"Бюро переводов" в "Гараже"

Не столько выставка, сколько интерактивный проект или форум, по-новому представляющий жизнь современного музея, где главное не столько показать зрителю готовые шедевры, сколько исследовать вместе с ним окружающую реальность и актуальные вопросы бытия. Приглашенные художники, российские и зарубежные, выступят в роли проводников и экспертов. До середины мая в пространстве "Гаража" будут нон-стоп проходить перформансы, встречи и мастер-классы. Вместе с датской художницей Каролиной Х. Ларсен можно будет оплести музей цветными нитями, Ольга Житлина из Петербурга прочитает свои рассказы, швейцарский дуэт Microsillons инициирует разговор о социальных проблемах прямо на ступеньках рядом с кафе, Кирилл Савченков придумает специальную игру – словом, если не боитесь прямого взаимодействия с современным искусством, вам сюда.

До 15 мая

Музей современного искусства "Гараж", Крымский Вал, 9, строение 32

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150, дети до 10 лет – бесплатно

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Les années folles. Фотография, костюмы и обувь из коллекции Shoe Icons

Фото: Агентство Москва/Иванко Игорь

Эта выставка в рамках XI Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии–2019" посвящена 1920-м. Огромное влияние на дизайн одежды и обуви тех лет оказала новая танцевальная культура, окончательно вытеснившая викторианские традиции этикета более раскованными отношениями. Центральным женским образом в моде становится инфантильная девочка-подросток с короткой стрижкой. Яркие цвета, серебряная и золотая кожа, стеклярус, бисер, стразы, длинные нити бус или жемчуга. Стали быстрее сменяться и модные обувные фасоны. На выставке представлены фотографии, платья и туфли из коллекции Shoe Icons – крупной коллекций обуви и костюма Назима и Елены Мустафаевых.

До 19 мая

Мультимедиа Арт Музей, Остоженка, 16

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250, дошкольники – бесплатно

﻿Город

"Последний сон зимы"

Масленичный лабиринт, архитектурная мастерская, фуд-корт с блинами, лекторий (где расскажут о народных традициях), дизайн-маркет Love Bazar c цветочной лавкой – все это в рамках фестиваля, посвященного самой необычной выставке зимы в Музее Москвы – "Сны Москвы". В мастерской перевоплощений "Крафт Ателье" юные посетители смогут изготовить скоморошьи маски и послушать выступление фольклорного ансамбля "Кладец", а в честь женского праздника будет организован специальный бьюти-корнер, где можно сделать праздничную укладку и макияж.

﻿8 марта, с 12:00

Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2

Бесплатно

﻿Фестиваль науки WOW! HOW?

Команда фестиваля науки WOW! HOW? подготовила программу для всей семьи: узнать, что такое генератор Ван де Граафа, понаблюдать за воздушными потоками, а еще обещают, что тут прямо на глазах начнут исчезать люди... На каждый день запланировано как минимум 35 научных программ. Главное событие фестиваля в 2019 году – премьера научного шоу "Полный отрыв".

9 и 10 марта, с 10:00

РАН (Большой зал), Ленинский проспект, 32а

Билеты – от 650 рублей



Масленица

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Масленица на ВДНХ

На катке "Ракета" установят фотозону "Времена года", на катке "Цветник" – интерактивную площадку, где каждый сможет оставить свое послание из пайеток. В доме для мастер-классов 8 марта всех желающих будут учить плетению венков, а 9 и 10 марта – росписи деревянных фигур. Также 8-го на катке "Ракета" выступит группа Cheese People – любимцы кинематографистов и устроителей музыкальных фестивалей, а на 9 марта здесь запланирована дискотека с участием одной из самых ярких инди-поп-групп 2010-х – "Комсомольск". Обратите внимание, что 10 марта каток завершает этот зимний сезон.



8 –10 марта, с 11:00

ВДНХ, Проспект Мира, 119

Бесплатно

Каток "Ракета":

Начало музыкальных мероприятий 8 и 9 марта в 18:00

Взрослый билет – 450 рублей, детский – 200 рублей﻿

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

﻿Масленица в Парке Горького

В рамках празднования – танцевальные флешмобы, игры, интерактивные спектакли, перетягивание каната, мастер-классы и хореографический перформанс от коллектива "Уральская Масленица". На главной сцене все выходные будут выступать музыканты – от фолк-проекта "Поверье" до яркой инди-поп-команды "Моя Мишель". 10 марта на Пушкинской набережной все желающие смогут понаблюдать за сожжением огромного пятиметрового валенка, символизирующего зиму.

9 и 10 марта, с 12:00

Парк Горького, Крымский Вал, 9

Бесплатно

﻿Масленица в Никола-Ленивце

Отмечать Масленицу можно не только в Москве, но и, например, в арт-парке в Калужской области. В этом году в Никола-Ленивце провожают зиму сожжением двадцатиметровой крепости Бастилии из деревянных поддонов. Все карнавальное действо будет происходить под предводительством художника-перформансиста Германа Виноградова. Для справки: башню строили 15 человек 50 дней. Также в планах – блины, ярмарка, катания на коньках и лыжах, ну и, конечно, музыка.

9 марта с 9:00 (сожжение Бастилии – с 16:00)

Арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область, Дзержинский район, деревня Никола-Ленивец

Билеты – 1400 рублей