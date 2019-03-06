"Капитан Марвел", "Ван Гоги", "Тень": главные фильмы недели

Первая прокатная неделя марта – самое подходящее время напомнить, что у женщин есть право на все. Пока одни героини – Капитан Марвел и военный корреспондент Мэри Колвин – спасают мир, другие – Натали Портман в "Вокс люкс" и Сунь Ли в "Тени" – идут на сделки с самим чертом. И даже польский классик Даниэль Ольбрыхский на самом деле играет в фильме "Ван Гоги" не отца, а мать, но об этом ниже. Кинокритик Егор Москвитин рассказывает, что смотреть в первую очередь.

Кадр из фильма "Капитан Марвел". Режиссеры, сценарий: Анна Боден, Райан Флек. Производство: Marvel Studios Inc.

"Капитан Марвел"

Год назад "Черная пантера" перевернула индустрию комиксов, доказав, что повествование можно целиком выстроить вокруг темнокожих героев – и это никак не скажется на кассовых сборах в мире, привыкшем к белым звездам. Теперь "Капитан Марвел" вслед за "Чудо-женщиной" из конкурирующей вселенной пытается убедиться, что мальчишки-подростки готовы два часа смотреть на подвиги задиристой девчонки. Но если феминизм "Чудо-женщины" был достаточно робким (все, что героиня делала, она делала из любви к мужчине, а сам фильм то и дело превращался в дефиле в бикини), то "Капитан Марвел" настроена куда решительнее – на этот раз девушка закована в костюм, как в латы, ни в кого не влюблена, а парней бьет с нескрываемым удовольствием. Хочется верить, что их мужское самолюбие это не уязвит, потому что новый комикс получился таким же симпатичным, как и все остальное, что делает компания Marvel. Здесь ровно та же пропорция иронии и пафоса, приключений и размышлений и космоса и Земли, что и в других блокбастерах вселенной. А еще здесь есть сразу два суперхаризматичных кота – рыжик по кличке Гусь и юный Ник Фьюри. Поскольку часть действия происходит в Лос-Анджелесе 90-х, то Сэмюэля Л. Джексона как следует омолодили на компьютере. Теперь у его героя есть волосы на голове, два глаза вместо одного и уйма времени, чтобы рассказать фанатам, как он собрал "Мстителей". Фанаты заслушаются. Взрослые зрители, сохранившие детское воображение, – тоже.

Видео: YouTube/iVideos

"Ван Гоги"

История отца и сына, рывком преодолевших пропасть между друг другом – хоть та и образовывалась целую жизнь. Даниэль Ольбрыхский играет стареющего, уже практически немощного дирижера – гения, который даже на смертном одре не способен задуматься ни о ком, кроме себя. Алексей Серебряков играет его сына – востребованного, но все равно неуверенного в себе художника, задавленного амбициями отца. После премьеры "Ван Гогов" на прошлогоднем "Кинотавре" (где фильм получил приз за музыкальное решение – и эта формулировка остроумна, ведь конфликт поколений в картине и впрямь разрешает музыка) журналисты засудачили о том, что это кино автобиографическое, ведь у режиссера Сергея Ливнева тоже есть легендарная мама – советский документалист Марина Голдовская. В итоге автору даже пришлось выступить с опровержением. Но поскольку изначально сценарий писался про отношения сына и матери, то ему все равно никто не поверил. Результат – одновременно и предельно сентиментальный, и психологически точный портрет семьи, где домашний очаг подменили костры амбиций. То мягкое, то колючее кино, которое, как и любые воспоминания, не до конца складывается в цельную картину. Но его определенно имеет смысл посмотреть вместе с родными.

Видео: YouTube/В Рейтинге

"Частная война"

Антивоенный эпос о Мэри Колвин – американской журналистке, делавшей репортажи из всех горячих точек, которые только возникали на нашей планете за последние тридцать лет. В Шри-Ланке она получила осколочное ранение и с тех пор носила повязку на глазу, окончательно превратившую ее в легенду. Последней командировкой Колвин стал сирийский город Хомс, но фильм не спешит с кульминацией: ему важно максимально часто противопоставлять светскую жизнь Лондона реалиям Ближнего Востока. Этот монтаж напоминает о фильме "Доказательство жизни" с Расселом Кроу и Мэг Райан, герои которых отправлялись спасать заложников в Южную Америку. И о фильме "Кровавый алмаз" с Леонардо Ди Каприо и Африкой в главных ролях. "Частная война" сделана ровно по тому же рецепту: это кино с благородным пафосом, немного глянцевой режиссурой и хорошими, но несколько искаженными праведным гневом актерскими работами. От прекрасной актрисы Розамунды Пайк действительно не оторвать глаз, но сам фильм, кажется, мог бы быть устроен чуть сложнее. В одной из сцен ее героиня говорит, что война стала для нее наркотиком, и на ум тут же приходит непростой фильм "Повелитель бури", взявший главный "Оскар" почти десять лет назад. В нем режиссер Кэтрин Бигелоу описывала переживания военного сапера, который перестает чувствовать жизнь, когда на горизонте не маячит смерть. "Частная война" могла бы стать своеобразной "Повелительницей бури", но предпочла быть старомодным фильмом о бремени белого человека.

Видео: YouTube/iVideos

"Тень"

Бесконечно красивая поэма от режиссера Чжана Имоу – невезучего китайского классика, трижды номинированного на "Оскар" и не раз бывавшего в Каннах, но пока что уезжавшего восвояси лишь со второстепенными наградами. Но все это не значит, что Имоу устал. Напротив, фильм поражает своей дисциплиной и изобретательностью – это словно бы церемония открытия Олимпийских игр в Китае, превращенная в кино. В кадре – эпоха троецарствия: генералы и предатели, герои и красавицы, не высохшие чернила великих пророчеств и капли крови на белоснежных платьях и острых клинках. Подобно Акире Куросаве, переносившему сюжеты Шекспира в феодальную Японию, Имоу сопоставляет китайскую историю с античными трагедиями. Специфическое кино, но поклонники жанра останутся в эйфории.

Видео: YouTube/iVideos

"Вокс люкс"

Возможно, самый мрачный фильм прошлогоднего Венецианского кинофестиваля – история, которая начинается со стрельбы в американской школе, а заканчивается… а впрочем, увидите сами. Фильм делится на два акта: в первом – девочка, выжившая в бойне в Колумбайне, становится поп-певицей и голосом молодой Америки, растерянной после 11 сентября. В роли звезды – юная Реффи Кессиди из "Убийства священного оленя"; в роли ее сестры – Стейси Мартин из "Нимфоманки", в роли хищного менеджера – Джуд Лоу. Во втором акте школьница превращается уже во взрослую поп-диву, которую играет Натали Портман. Прообразами героини актриса называет Мадонну и Леди Гагу, но куда больше это история напоминает о фильмах Даррена Аронофски про людей, покалеченных славой, будь то "Черный лебедь" или "Рестлер". Молодой режиссер Брейди Корбет до этого снял всего одну полнометражную ленту – "Детство лидера". В ней травмированный ребенок превращался в европейского диктатора – то ли Гитлера, то ли Муссолини. На этот раз Корбет сравнивает с тиранами и дьяволом звезд эстрады. И делает это так убедительно, что зрителю стоит иметь в виду: перед ним не фальшивый мюзикл, а настоящий психологический триллер.

Видео: YouTube/iVideos

Егор Москвитин