После трех уже поздно: в какие театры идти с малышами

В Москве проходит много спектаклей с маркировкой 1+ (иногда даже 10+, имеется в виду месяцев). Корреспондент портала Москва 24 с дочерью Сашей (2,5 года) сходили на несколько постановок беби-театров и делятся впечатлениями.

Интерактивный Бэби Театр, спектакль "Тайны океана"

Как добраться: У театра несколько площадок, одна из них – культурный центр "Скворечник" (метро "Марьина роща"). Сюда-то мы и тащились своим ходом, причем самое печальное не поездка на метро, а 15-минутный путь от подземки до площадки. Саша шла пешком, канючила, приходилось нести ее на руках. В общем очень тяжело. Так что совет: либо приезжайте на машине, либо берите с собой коляску. Но спектакль того стоит.

Организационные моменты: до начала спектакля дети развлекают себя сами, вернее, над этим работают их родители: ничего особенного для маленьких зрителей здесь нет. Мы пришли практически впритык, поэтому не маялись, так что лучше не закладывать время "про запас": спектакль раньше не начнется, а убить время в играх не получится. Мест как таковых нет: все рассаживаются на подушках в хаотичном порядке, кто первый вошел, тот и занял лучшие места. Зато есть правило театра: нельзя заходить на сцену, пока актеры не пригласят. За этим строго следят. И еще: сменная обувь необязательна.

Спектакль: образовательно-развлекательный микс об обитателях океана. Сюжет предельно прост: черепашка в поисках своего домика отправляется в путешествие, во время которого встречает акулу, знакомится с дельфинами, попадает в шторм (кстати, участники представления тоже) и все в том же духе. Маленькие зрители не только участвуют в интерактиве, но и узнают новое: дом черепахи – на ее спине, ракушки живут на дне океана, а акула – "злая рыба". Это действительно здорово. Саше так понравилось, что после спектакля теперь она бегает по дому и кричит: "Мама, там акула, я боюсь". За подобные впечатления нужно сказать спасибо актерам (их всего два): они правда "работают" с детьми, вовлекают их в сюжет. Внимание юных зрителей не рассеивается: когда я предлагала Саше попить, он мне грозно ответила: "Мама, отстань, я занята!" И все под музыку: иногда она идет фоном, но чаще актеры сами начинают петь, в эти моменты дети не сидят на месте: они на подтанцовках. Декорации здесь тоже отличные, по крайней мере, познавательные: есть водоросли, кораллы, затонувшие корабли, разноцветные рыбки, причем все настолько игрушечно-реалистичное, что у зрителей в какой-то момент появляется ощущение, что они тоже на глубине. В конце приятный бонус, даже два: бесплатная фотосессия и раскраска по мотивам спектакля.

Театр "Сказкин Дом", спектакль "Улитка и солнышко"

Как добраться: расположение "Сказкина Дома" вовсе "не театральное": на третьем этаже торгового центра "Ривьера". Удобнее всего добираться на машине.

Организационные моменты: театр и правда, как дом сказки: здесь все стилизовано под русские народные истории, даже сотрудники одеты в традиционные костюмы. Есть холл с игровой зоной: горка, встроенная в Лукоморье с дубом зеленым, вокруг избушки, Серый волк, Царевна-лягушка и трон Снежной Королевы. В общем, даже если пришли немного раньше – скучать не придется. Важно: сменная обувь обязательна. При входе каждому (даже взрослому) надевают бумажный браслет: по его цвету определяют, на какой спектакль вы идете. Все точно по расписанию. Сцены как таковой нет, каждая комната, а их всего пять, и есть место действия. И это здорово: дети чувствуют себя частью спектакля. И еще один большой плюс: каждый спектакль рассчитан всего на нескольких зрителей: буквально три-четыре (в сумме со взрослыми получается шесть-восемь человек), аниматор-актер успевает поиграть с каждым ребенком.

Спектакль: Саша была в восторге. Здесь все на "пять с плюсом". Начнем с декораций: они не hand made, а действительно классные. Всего в постановке задействовано пять комнат и каждая из них посвящена отдельной теме: древнерусская изба с печкой и глиняной посудой, речка, где живут черепашки, домик Айболита, зал с царским троном. Их связывает один незамысловатый сюжет, который дети воспринимают на ура: солнышко закрыли тучи, поэтому никто из друзей не пришел к нему в гости, улитка решает собрать всех и отправляется в путешествие. Разумеется, маленькие зрители ей помогают – включаются в интерактив, которого, кстати, много. То ворону от гусениц отогнать, то заболевших зверей с Айболитом полечить, то через шкаф или печку в соседнюю комнату пробраться. После спектакля (он длится 45 минут) никто не разошелся по домам, по крайней мере, Саша застряла в игровой зоне еще на 30 минут.

Первый театр, спектакль "Щелкунчик"

Как добраться: спектакли "Первого театра" проходят в разных районах Москвы: в Ясеневе, Новых Черемушках, на "Войковской", но мне больше всего нравится площадка в главной детской библиотеке на "Октябрьской". Плюс: от метро до РГДБ буквально пять минут. Здесь вся фишка в атмосфере библиотеки. После спектакля мы с Сашей обычно заглядываем в зал для самых маленьких и набираем книжек на месяц вперед.

Организационные моменты: зрители ждут начала спектакля в холле, развлечений для детей здесь немного: доска для рисования мелом да белые листики, на которых можно калякать карандашами. О начале спектакля предупреждает колокольчик, вернее звонок, их три, прямо как в настоящем взрослом театре. В зале нет пронумерованных мест, вместо них – батуты на полу. Обстановка очень камерная. Кстати, сцены как таковой тоже нет: все действие происходит рядом со зрителями.

Спектакль: постановка начинается с застолья: при входе в зал (на самом деле это один из кабинетов детской библиотеки) всех сажают за стол. За стеклом – город из песочного печенья, где вместо снега – сахарная пудра. Детям выдают формочки и немного теста и предлагают сделать печенье (в спектакле это самый любимый десерт Королевы, матери Щелкунчика). Потом их творчество отправляется в духовку (на самом деле!), а в конце им раздают готовое печенье. Теперь о самом спектакле. "Щелкунчик" – постановка по мотивам сказки Амадея Гофмана. Декораций нет, вместо них – белая картонная стена с квадратным отверстием, в ней-то и играет кукольный театр. Маленькие зрители постоянно помогают актерам: то собирают игрушечных мышей, которые "разбежались" по залу, то танцуют на балу по случаю победы над Мышиным королем, то разбрасывают конфетти по тому же поводу. Но лучший интерактив – это все же кулинарная часть. И самым интересным оказывается не история "Щелкунчика", адаптированная под двухлеток, а выдуманный рассказ о городе главного героя – Конфетенбурге, где все сделано из песочного теста.

Театр "Домик Фанни Белл", спектакль "Я создаю мир"

Как добраться: Спектакли "Фанни Белл" проходят на разных площадках, нам не повезло: пришлось добираться в Сад имени Баумана – очень далеко от метро (без коляски, полчаса от "Красных ворот"). Внутри театр разделен на три зоны: гардероб (сменную обувь можно не брать – детям выдают носочки, а взрослым – кроксы), магазин, где продают книги, сладости и соки, а прямо в центре комнаты – огромный шатер из ткани, внутри которого и проходит спектакль.

Организация: пусть это и детский театр, но у него тоже должны быть правила: не выходить на сцену во время представления, по крайней мере, пока не просят, выходить с детьми из зала, если они истошно плачут, не загораживать постановку. В общем, уважать других маленьких зрителей. Но здесь об этом не просят – все бегают, прыгают, стоят, кричат. И это очень мешает. Единственное, за чем действительно следят, чтобы малыши не заходили на сцену (то есть за ограничительную белую линию).

Фото: Ксения Сергиенко

Спектакль: постановка разделена на две части: первая – история возникновения мира от моря и деревьев до панельных домов. Декорации из бумаги, и они правда красивые. Все без слов: дети с трудом понимают, что, зачем и почему (кстати, взрослые тоже). Например, раскручивают рулон синей бумаги и никак не комментируют – вероятно, так на земле возник океан. Вторая часть – интерактив: совместная игра в бумагу. Сомнительное развлечение, совершенно не связанное с постановкой. По крайней мере, Саша все 35 минут спрашивала меня: "Мама, что мы тут делаем? Мама, что происходит?" И попросилась уйти раньше, хотя очень любит театр. Детям тяжело воспринимать немой спектакль, вдвойне тяжелее, когда их не вовлекают в игру. В общем, получился бессловесный, но действительно красивый пересказ учебника по биологии за шестой класс, абсолютно непонятный трехлеткам, что уж говорить про более маленьких.

Ксения Сергиенко