Суд вынес приговор байкеру, сбившему актрису из клипа "Девочка-война" Ксению Добромилову

Суд приговорил мотоциклиста Максима Завирюху к 1,5 года принудительных работ за смертельное ДТП с участием фотографа и актрисы Ксении Добромиловой. Прокурор не стал запрашивать для него реальный срок. Подробности – в материале Москвы 24.

Полностью раскаялся

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор 32-летнему мотоциклисту Максиму Завирюхе, насмерть сбившему блогера, актрису и фотографа Ксению Добромилову в центре Москвы весной 2026 года. Его приговорили к 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и лишили водительских прав на 2,5 года.

При этом обвинение запрашивало для подсудимого 2 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты и не настаивало на реальном сроке. Прокурор отметил, что Завирюха полностью признал вину, раскаялся и предоставил документы, подтверждающие выплату матери Ксении 2 миллионов рублей в качестве компенсации (ради этого Максим взял кредит).

К смягчающим обстоятельствам также отнесли нарушение ПДД со стороны самой Добромиловой, сообщил сайт MSK1.RU.

"Вину признал полностью, в содеянном раскаивается. Преступление, в котором он обвиняется, характеризуется виной средней тяжести. Характеризуется положительно: на учете не состоит, официально трудоустроен и ранее не судим", – добавил на заседании прокурор.

Завирюха родился в Тверской области. На сегодняшний день он живет в Красногорске, детей у него нет. Мужчина работает водителем погрузчика.

При этом, по данным СМИ, ранее мать погибшей простила мотоциклиста, сбившего ее дочь во время фотосессии, но суд не нашел оснований для прекращения уголовного дела по ходатайству сторон.

"Я мотофотограф и видеограф"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/dobromilova.artproject

ДТП с участием Добромиловой произошло в Москве на Большой Дорогомиловской улице вечером 5 мая. Это случилось во время экстремальной фотосессии на дороге: ради эффектного кадра Ксения вышла на разделительную полосу. В это время один из байкеров, двигавшийся в ее сторону, поднял мотоцикл на заднее колесо и потерял управление.

Фотограф погибла на месте от полученных травм, ей было 34 года. Сам мотоциклист был госпитализирован с ушибом рук и плеча, а также с растяжением связок голеностопа.

Против байкера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ксения окончила театральный колледж им. Л. А. Филатова по специальности "актриса музыкального театра", а также Московский институт культуры и искусств по специальности "актриса театра и кино". Некоторое время девушка работала в Московском театре мюзикла и в Театре Луны.

Позже она сообщила в своем блоге, что переквалифицировалась в фотографа. Ее хорошо знали в московском мотосообществе и приглашали снимать заезды. Кадры с таких мероприятий Ксения публиковала на своей странице.

"Я мотофотограф и видеограф. И я рискую жизнью, чтобы снимать это", – написала она под одним из роликов.

В свою очередь, мать погибшей рассказала журналистам, что Ксения мечтала о хороших ролях в театре, хотела реализоваться как певица, а также грезила о семье.



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Добромилова также сама принимала участие в съемках, в том числе она появилась в музыкальном клипе артистов HammAli & Navai "Девочка-война" в 2019 году. Один из участников дуэта, Navai, который в тот же день тоже попал в ДТП на Зубовском бульваре, принес свои соболезнования.

"Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное", – сказал он.

Его коллега HammAli посвятил погибшей Ксении пост в своем блоге, сопроводив его фрагментом из клипа.

"Очень больно слышать такие новости. Ксюша, спи спокойно", – написал рэпер.

Он также добавил, что девушка всегда была добрым и светлым человеком.

