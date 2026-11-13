Врач Черемушкин заявил, что создание российской онковакцины не говорит о победе над раком

Первый пациент, получивший российскую онковакцину на основе мРНК-технологии, избавился от метастазов, сообщили ученые. Что известно о прорывной терапии и при каких условиях удастся победить все виды рака, разбиралась Москва 24.

Позитивный прогноз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" уничтожила метастазы у первого пациента. Об этом сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Речь идет о жителе Курской области, которому ввели новый препарат для борьбы с меланомой кожи весной 2026 года. К концу лета появились данные об эффективности терапии, а в начале осени глава НМИЦ радиологии Минздрава России академик Андрей Каприн заявил, что курс закончен с положительным результатом.

Гинцбург добавил, что пациента продолжат наблюдать на протяжении трех лет, а проходить обследование ему необходимо каждый месяц.



(пациента. – Прим. ред.) все в порядке.

Александр Гинцбург научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, Герой Труда РФ Андрей Каприн делает ему детальную компьютерную томографию – с очень высоким разрешением, до десятых долей миллиметра. В первую очередь смотрят лимфоузлы, обследуют всего пациента, с головы до пят. Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у неговсе в порядке.

По словам ученого, препарат настраивает иммунную систему таким образом, что она самостоятельно уничтожает злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента лекарство изготавливается индивидуально с учетом его генетических данных, поскольку идентичных опухолей не существует.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 отметил, что на сегодняшний день вакцина уже доступна россиянам. Однако говорить о полной победе над онкологией пока преждевременно, подчеркнул парламентарий.

"Радостно, что есть результат у одного человека, но наука на основании единичных случаев выводов не делает", – сказал он.





Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья Иммунотерапия сегодня широко и активно развивается. Думаю, будут разработаны и другие вакцины для других видов опухолей.

При этом ранее Андрей Каприн сообщил, что новую вакцину уже ввели второму пациенту, еще несколько находятся на этапе подготовки к терапии.

"Список будет расширяться"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Вакцина в борьбе против рака – достаточно новое и перспективное направление, подчеркнул врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, ранее ученые несколько раз пробовали применять ее как метод лечения, но не всегда результат был успешным.

"Поэтому выбрали модели, которые ожидаемо обладают иммуногенностью, то есть способностью реагировать на иммунотерапию. В частности, к ним относится меланома", – отметил специалист в беседе с Москвой 24.





Евгений Черемушкин врач-онколог Когда видим излечившегося пациента, радуемся достигнутому и понимаем, что идем правильным путем. Но надо подождать результатов всей группы, чтобы проанализировать общий результат, опираясь на статистические данные. Ранее было много исследований, касающихся иммунотерапии: нередко сначала возникало воодушевление, а потом немного все спадало.

Черемушкин пояснил, что на любом новообразовании есть антигены – мишени, против которых можно использовать такие препараты.

"Если опухоль быстро развивается и меняет свой состав, придется каждый раз брать новый материал, делать исследования и готовить очередное "оружие" – тренировать лимфоциты на конкретной антигенной структуре. Это дорого и сложно. Поэтому на данный момент берутся опухоли, которые либо перспективны, как меланома, либо плохо лечатся стандартными методами, как опухоль головного мозга, либо давно существуют как модель – рак почки, кишки, поджелудочной железы", – рассказал онколог.

По его мнению, список будет расширяться по мере того, как начнут появляться лаборатории, которые делают большой массив исследований по секвенированию генома и определению стойких мишеней, а также подготовке активированных лимфоцитов.





Евгений Черемушкин врач-онколог В таком случае специалисты найдут решение практически по каждой патологии при устойчивости к классической терапии. На сегодняшний день мы не можем делать экспериментальное лечение, не исчерпав возможности стандартного подхода.

В случае если будет получен отличный результат, могут меняться нормы терапии, начиная с методов наиболее перспективных и менее токсичных. Причем возрастная группа сразу расширится – в частности, за счет детей и пожилых.

К примеру, для химиотерапии сейчас есть предел по возрасту, который обычно составляет 80 лет. В случае с вакцинами в перспективе особых ограничений нет, потому что лечение мягкое и без особых осложнений, заключил Черемушкин.

