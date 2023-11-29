29 ноября, 22:45Происшествия
"Москвариум" готов принять обитателей пострадавшего севастопольского морского аквариума
"Москвариум" готов принять обитателей Севастопольского морского аквариума, которые пострадали во время шторма. Об этом заявили в пресс-службе центра.
Ранее стало известно, что из-за сильного шторма на Черном море в аквариуме Севастополя погибли до 800 животных. Как отметили специалисты, восстановить поврежденный зал получится не ранее апреля 2024 года.
После ремонта "Москвариум" готов передать коллегам несколько видов рыб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.