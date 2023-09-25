Детенышу панды в Московском зоопарке исполнился месяц

Детенышу панды в Московском зоопарке 24 сентября исполнился ровно месяц. Специалисты-зоологи провели плановый осмотр и определили пол медвежонка – это девочка.

Сотрудники Московского зоопарка вместе со специалистом из Китая круглосуточно наблюдают за мамой Диндин и ее детенышем. Осмотры проводят в заранее подготовленном инкубаторе, там поддерживается комфортная для детеныша температура и влажность воздуха.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.