Власти Хургады опровергли информацию о закрытии пляжей из-за акул

Власти Хургады опровергли информацию о закрытии пляжей. Соответствующие сообщения ранее появились в СМИ. Журналисты утверждали, что причиной стала угроза нападения акул.

По данным правительства, инцидентов с хищными рыбами зафиксировано не было. Более того, власти подчеркнули, что все отели работают в обычном режиме.

Актуальные сведения подтвердили и в Ассоциации туроператоров России. При этом вице-президент организации Дмитрий Горин уточнил, что спасательные службы отслеживают ситуацию с акулами и в случае угрозы могут временно ограничивать купания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.