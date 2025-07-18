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18 июля, 07:30

Происшествия

Двух застрявших на водохранилище в Истре лосей спасли

Двух застрявших на водохранилище в Истре лосей спасли

В Истре спасли лосят, которые застряли на водохранилище

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Двух лосей, которые застряли на водохранилище в Истре, спасли. На данный момент они находятся в безопасности в привычной среде обитания. О том, что лоси попали в беду, сообщили местные жители.

Лоси простояли копытами в воде 3 дня. Их вызволяли спасатели, ветеринары и сотрудники комитета лесного хозяйства. Они с помощью тентов и веревок аккуратно направили животных к водосбросу. Один из них сразу вышел на берег, а второй выбрался на сушу позднее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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